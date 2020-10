Venner eller familie? Dette mener forskerne gir mest lykkefølelse

Til tross for at det å være i et nært parforhold er et grunnleggende behov for mange, får folk flest likevel mer lykkefølelse av å henge sammen med venner, ifølge en studie fra Southern Methodist Universtity og Michigan State University. Det skriver forskning.no.

Mer enn 400 deltakere ble bedt om å tenke tilbake på stunder når de var sammen med venner, kjæresten/ektefellen eller barna, og hva de gjorde sammen.

Ultra-sosiale

Resultatet ble at deltakerne oftere oppga at samvær med venner gjorde dem tilfreds.

- Først og fremst viser studien hvor mye tilfredshet henger sammen med det sosiale livet vårt, vi er rett og slett ultra-sosiale vesener, sier Joar Vittersø, professor i samfunnspsykologi ved UiT Norges arktiske universitet, til forskning.no.

Forskerne fant ut at nøkkelen ligger i hva vi gjør sammen med andre.

- Dette har nok ikke med selve de fundamentale relasjonene å gjøre, men snarere med at vi gjør ulike aktiviteter sammen med familien og venner, forklarer Nathan Hudson i en pressemelding.

Mer lystbetont

- Vi gjør mer lystbetonte ting sammen med venner, som gir oss positive følelser der og da. Som å gå tur, dra på kino, kafe, spille fotball eller bare prate om livet og få støtte, utdyper Vittersø.

Når deltakerne var sammen med kjæresten gjorde de typisk ting som å spise sammen, slappe av eller være sosiale.

Deltakerne gjorde mye av det samme når de var sammen med venner. Men forskjellen var at de lystbetonte aktivitetene fylte større deler av tiden.