- Mange synes det er banebrytende at en ung gutt holder på med blomster, uten at jeg er enig i det

Helt siden han var liten har han vært glad i planter. Som barn var han mye i hagen sammen med bestemoren sin, og da han var 13 år fikk han sitt eget bedd.

– Jeg elsker dem. De gir en god hjemmefølelse, sier 21-åringen fra Kyrksæterøra.

I leiligheten på Stjørdal, som han deler sammen med samboeren Herman Strand, har han rundt 120 planter. Og på arma har han tatovert en fløyelsblomst – bestemorens favoritt.

– Banebrytende

På Instagram-kontoen «Rolfsplanteshow» deler Rolf bilder av sine grønne venner, og på egen Youtube-kanal deler han tips og triks med følgerne sine.

– Jeg får tilbakemeldinger på at følgerne synes det er morsomme videoer. Mange sier også at det er banebrytende med en ung gutt som liker blomster, uten at jeg nødvendigvis synes det selv, sier Rolf, som får hjelp av kjæresten til å redigere videoene.

– Hva synes han om at du har så mange planter i leiligheten?

– Jeg tror han synes det er greit. Han får lov til å ha masse klær og sko, sier Rolf og ler.

– Det skumleste er nok når han må ha ansvar for dem hvis jeg er borte.

Har ombestemt seg

Rolf forteller at i tillegg til planter så har mat alltid vært en lidenskap. Da han skulle velge karriere, falt valget på sistnevnte. Etter å ha gått kokkelinja på Strinda videregående skole har han jobbet i matbransjen. Fram til nå. I høst bestemte han seg for å gå påbygg.

– Å være gutt og å holde på med planter har ikke alltid vært like kult. Jeg valgte derfor matveien, men nå bryr jeg meg ikke om hva som er kult og ikke, sier Rolf, som vil jobbe med blomster i framtiden.

Nylig fikk han seg jobb på Bakklandet Blomster, og er dermed på god vei.

– Drømmen er å bli gartner, men også kokkelærer. Det hadde vært en fin kombinasjon, sier Rolf og smiler.

Utenfor komfortsonen

I ulike plantegrupper på Facebook er det ingen tvil om at det er flest kvinner. Rolf tror det er fordi de bryr seg mer om det estetiske i hjemmet, men 21-åringen mener at kjønnsroller er til for å brytes.

– Jeg har aldri hatt noe imot å trå utenfor komfortsonen. For meg er det viktig å være en rollemodell, forklarer Rolf.

– Har du noen gang fått negative kommentarer?

– Nei, faktisk ikke. Jeg er oppdratt av foreldrene mine til å være meg selv, følge drømmene mine og holde på med det som gjør meg lykkelig. Når man har vokst opp med det synet på livet, er det mye enklere å ikke bry seg om hva andre sier og tenker.