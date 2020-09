Kjøpt bambus-tannbørste? Ingen miljøvinner, ifølge ny studie

Mange går for den trendy bambus-tannbørsten. Men miljømessig er den ikke så mye å skryte av, viser ny studie omtalt av Forskning.no.

Problemet er bare at forskernes idealtannbørste heller ikke finnes.

Hva funker best - billigbørstene eller tannkostene som koster mer? Rimeligere alternativer av børster og tannkremer fungerer helt fint, så lenge man pusser godt, mener ekspertene.

Studerte fire typer tannbørster

Forskere fra Trinity College i Dublin fok for seg fire typer tannbørster: manuell i plast, elektrisk, manuell med utskiftbare børster og den trendy bambustannbørsten. Hvilken er best og verst for miljøet?

– Studien vår viser at bambustannbørster ikke er løsningen. Å bruke dem, stopper bare landareal fra å bli brukt på en bedre måte; for eksempel å bidra til biologisk mangfold, eller å gro skog som bidrar til karbonlagring, sier forsker Brett Duane i en pressemelding fra Trinity College Dublin i Irland.

Men helt håpløst er det ikke - verstingen er den elektriske tannbørsten. Disse skal være skadelige både for planeten og for de lager dem.

Men hva skal man velge, da?

Innimellom kan virke som om det blir feil uansett hva vi velger. Selv om bambustannbørsta ikke er det verste alternativet, kan vi egentlig velge noe som er rett fram bra?

Idealtannbørsten ifølge forskerne laget av plast. Men den må være resirkulert igjen og igjen, for å unngå at vi trenger landområder eller vann for å dyrke fram tannbørster. Og for å klare det, trenger vi et innsamlingssystem for tannbørster som for eksempel batterier, står det i pressemeldingen.