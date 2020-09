Disse to tingene kan hindre deg fra å bruke penger på ting du egentlig ikke trenger

Det er veldig enkelt å sette av en hundrelapp her og en hundrelapp der. Og like enkelt er det å benytte seg av den hundrelappen hvis den ikke får en jobb å gjøre. Uansett hvor mye du klarer å sette av i måneden, så vil fristelsen alltid være der til å ta ut litt og kanskje litt mer til.

I slike tilfeller er det to ting som hjelper meg holde unna fristelsen til å bruke sparepengene på ting jeg mest sannsynlig aldri kommer til å huske:

Å sette sparepengene i fond. Terskelen er alltid høyere for å selge fond og for så å vente 2-3 dager før du faktisk kan bruke pengene. Å gi sparepengene dine en jobb å gjøre. Et mål de skal oppnå – et høyere formål i deres korte digitale liv.

Vi skal snakke mer om det sistnevnte.

Jeg har for eksempel ulike kontoer som er tiltenkt ulike (og noe viktige) formål. Hvis det er noe jeg unner meg, så er det god mat og nye opplevelser når jeg kan. Ja, da har jeg også sparekontoer som skal brukes til akkurat det! Når jeg setter til side noen hundrelapper i måneden for å bruke på nye kulinariske opplevelser, da vet jeg at hvis jeg nå tar ut av denne kontoen for å kjøpe TORO til middag, så blir det ikke en 7-retters på meg i fremtiden. Og det er non-negotiable!

Akkurat som mine viktige kulinariske mål her i livet, kan det være greit å gi 100-lappen DIN en jobb den skal gjøre. Om det er

boligdrømmen som skal oppnås eller bare ha nok til å bli med på hytteturen. Enda enklere blir det når du i tillegg klarer å bestemme deg for et beløp formålet skal nå. Denne vil selvfølgelig variere ut ifra hva formålet med den er, men for mine 7-retters opplevelser er målet mitt å alltid ha rundt 2000 kroner på den dedikerte sparekontoen. Når jeg har nådd det beløpet trenger jeg ikke å fortsette med overføringen til kontoen og kan da heller skifte fokuset til andre formål. Det er kun når jeg har brukt av de pengene at jeg begynner å fylle på igjen.

Men slik vil det selvfølgelig ikke være med kontoer som er tiltenkt litt større drømmer, som å eie noe eget. Men også her hjelper det å

være litt målbevisst og jobbe for å nå et bestemt beløp. For en leilighet på 3 millioner, tilsvarer 15 prosent egenkapital 450 000 kroner. Som bachelorstudent med tre års sparehorisont, er det forståelig nok for ambisiøst å spare 150 000 kr hvert år, men hva med å ha et mål om å spare 20 000 til 50 000 kr i året? Du kan i tillegg sette dette inn på en BSU-konto for å få skattefordelene. Det er definitivt en win-win situasjon!

For litt mer kortsiktige mål anbefaler jeg å ha pengene på en sparekonto med OK-ish innskuddsrente (sjekk finansportalen.no for å

finne gode renter på sparekonto), men for andre mål som ikke krever uttak like ofte kan det kanskje være noe å spare i fond? Den lange og late sommerferien (som ble avlyst i år) er som regel bare en gang i året. Derfor har jeg en egen aksjesparekonto som er døpt meget kreativt «Opplevelser» og skal kun brukes på akkurat dette; nye opplevelser, reise og hygge. Litt avhengig av fondet og din sparehorisont, risikerer du her at pengene kan falle i verdi den dagen du faktisk skal bruke de. Ønsker du å unngå den risikoen kan det være greit å holde seg til vanlig sparekonto i stedet.

Med dette trikset har du både satt deg et mål om hvor mye du skal forsøke å spare årlig og hva formålet med sparepengene er. Det er virkelig gøy når målet blir nådd! Beste av alt? Det frister da lite å bruke det på toilldager, hvor det egentlig er lite nyttig å finne uansett.