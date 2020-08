Er det sunt å kutte ut gluten? Dette mener forskerne

Selv om mange eksperimenterer med glutenfritt kosthold – og føler seg bedre av det – er det ikke vitenskapelig evidens for at det er sunnere for friske mennesker å unngå gluten. Det sier enhetssjef ved Forskningsenheten på Herlev og Gentofte Hospital i Danmark, Jüri Johannes Rumessen, til forskning.no.

- Det er ikke noen kjente helsegevinster hvis man ikke lider av cøliaki. Det er ikke forsket så mye på det, men det kan være vanskelig å få nok fiber, sporstoffer og vitaminer med glutenfritt kosthold.

- Pass på fallgruvene

Lege og forsker ved Odense Universitetshospital, Cæcilie Crawley Larsen, er enig med Rurmessen i at det ikke er uten konsekvenser å utelukke gluten fra kosten.

- Selvfølgelig kan man leve fint med det, men man må passe på fallgruvene. Cøliakipasientene kan leve like lenge og godt som andre, men de får hjelp til det, sier hun.

Formann for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, mener det er på moten å unngå gluten. Det er likevel ikke det verste å unngå.

- Hvis de får det bedre av å unngå gluten, så kan jeg ikke se helsemessige konsekvenser av det. Når man tar ut gluten av kosten, blir man kanskje mer oppmerksom på hva man spiser, sier han.

Lite fiber

Seniorforsker ved Bartholin Instituttet ved Rigshospitalet, Julie Christine Antvorsok, mener også at det er ufarlig å spise glutenfritt.

Forskerne er med andre ord uenige om det er sunt å kutte ut gluten, men det pekes likevel på at det er viktig å få i seg nok fullkorn.

Ifølge Dansk Cøliaki Forening bør man være oppmerksom på at mange glutenfrie produkter, som ferdiglagede brød- og melblandinger, ofte inneholder lite fiber.