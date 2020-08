Bor du i Trondheims feteste kollektiv?

Noen turbulente uker med fadderuker er over (lettelsens sukk spres over hele Møllenberg), og studentene kryper tilbake til bøker, (digitale) forelesninger og kun fylla fra torsdag til søndag.

MEN! Vi vil gjerne se hvordan dere bor! Enten du er ny student av året eller en garva kollektivbeboer - har vi lyst til å se hvordan trondheimstudentene bor.

Bor du i et av Trondheims kuleste/feteste/spesielle/sære kollektiv? Her er deres mulighet til en «Welcome to my crib» anno 2020.

Send oss tips, gjerne med bilde og beskrivelse, til trd.by@adresseavisen.no.