Disse fem trønderske interiørkontoene vil hjemmet ditt elske

Sulten på inspirasjon? På Instagram kan du velge og vrake i inspirerende hjem, ja, det kan nesten bli for mye av det gode noen ganger. Lukseriøse penthouse-leiligheter i New York kan være fine å se på, men kanskje ikke like enkle å kopiere hvis du må forholde deg til et budsjett, og har langt færre interiørbutikker tilgjengelig.

For å gjøre jakten litt enklere har vi funnet fem inspirerende kontoer som poster bilder fra Trøndelag.

@mittlillehjerte

145 000 følgere

Er du opptatt av å følge trendene, er dette definitivt en konto du må følge. Janne har et vakkert hjem innredet i skandinavisk stil med klassiske designikoner. Her er det mye duse, delikate farger som gjelder! Resultatet er et hjem fullt av godbiter og personlighet, og Iversen kan også smykke seg som finalist i Gullfjæren interior award 2019, 2020.

@spire.interior

10 000 følgere

Du trenger ikke ha hundretusener av følgere for å kunne inspirere! Dette er nok en trønderkonto, der Pernille og Andreas også tilbyr interiørdesign og fargeveiledning for andre på oppdrag.

I starten av mars 2019 fikk de prisen for «årets fargerike profil» under Gullfjæren interiør awards 2019. Med andre ord - her kan du få god fargeinspirasjon!

Andrea (24) bodde åtte måneder på terrassen før hun bygget seng i taket Andrea Runesdatter Larsen trengte bare å dra på ei visning før hun fant drømmeleiligheten. Nå ser den helt annerledes ut.

@hvitelinjer og @white.interior1

99 000 og 682 000 følgere

Stylist Katrine Lindgjerdet er bosatt på Heimdal, og styrer to interiørkontoer med til sammen nesten hele 800 000 følgere.

Lindgjerdet vant «årets Gullfjær 2018», i en interiør-prisutdeling der hun var nominert i to kategorier. I tillegg er hun butikksjef hos Concret Interiør, som åpnet showroom i Fjordgata i fjor!

@etthjemblirtil

53 000 følgere

Lena Refseth (25) og Robert Bordal (28) pusser opp hus fra 80 tallet, og tar med følgerne sine på den reisen. Selv forklarer paret at de har en minimalistisk stil med en rød tråd, med rene linjer.

De er glade i kombinasjoen av svart og hvitt, balansert med kontraster fra naturen og små fargeklatter - det gir litt liv sammen med det mørke og lyse. De liker å lage ting selv, og har flere DIY-prosjekter. På kontoen viser de oppussing, interiør, mat, klær og litt små glimt av hverdagen sin!

Kjøpe din første bolig? Dette kan være lurt å sjekke på visning Er kollektivtilbudet i nærheten godt nok og hvordan er egentlig vanntrykket i dusjen? Det er mye å gå glipp av på visning - i hvert fall som førstegangskjøper.

@trudefosseide

6500 følgere

Trude er boligstylist, og har innredet hjemmet med en stor dose kreativitet og kjærlighet. I 2016 deltok hun i magasinet Bolig Pluss sin konkurranse om Norges vakreste hjem, og mange falt nok pladask for stilen hennes. Det skjønner vi godt. Er du glad i en eklektisk miks av nye og gamle designklassikere og vintageskatter, er dette definitivt en konto du bør se nærmere på.