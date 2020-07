Hvorfor spiller noen «hard to get» – og hvem tiltrekkes av det?

Mange forsøker i disse tider å finne seg en partner over nett, og mange snakker om at de har møtt noen som spiller vanskelig å oppnå. Det kan være for å gjøre seg mer attraktive, eller det kan være en måte å beskytte seg selv på, ifølge forskerne bak den nylig publiserte studien. Det skriver forskning.no.

Hvilken nytte har man av å spille vanskelig å oppnå – og hvorfor er det noen mennesker som lar seg bli dratt inn i dette «spillet»?

Spiller lettere

Fire studier fra University of Kansas har undersøkt fenomenet. Forskerne gjennomførte en rekke forsøk med 906 personer, hvor de undersøkte hvem som spiller uoppnåelig og hvem som oppsøker andre som gjør seg uoppnåelig.

I en pressemelding fra University of Kansas deles tilknytningsstiler – altså hvor enkelt man knytter til seg andre mennesker – inn i to hovedkategorier: Sikker og usikker tilknytningsstil. Under usikker-kategorien finner man engstelige og unnvikende personer.

Forskerne fant ut at personer med usikker tilknytningsstil i størst grad spilte uoppnåelige – eller oppsøkte personer som gjorde deg. Unnvikende kvinner hadde med andre ord lettere for å spille uoppnåelige, mens engstelige menn oppsøkte personer som spilte uoppnåelige.

Vil bli oppdaget

I en artikkel hos forskning.no tidligere i år uttalte Bentre Træen, professor i helsepsykologi og mangeårig forsker på seksualvaner og parforhold, seg om menn og kvinners ulike roller når det kommer til å finne en partner.

– Kvinners strategi er å bli oppdaget av menn. Det er en grunn til, for å sette det litt på spissen, at kvinner bruker timevis foran speilet før de går ut på byen. De skal se best mulig ut og kle seg mest mulig inviterende. Så kvinners strategi er ikke å ta initiativ, men å bli oppdaget, sier Træen.