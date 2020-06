Ta grep, rydd opp: Slik bør du bruke feriepengene

Vi forbinder juni med sommer, ferie etter lange uker med eksamenståke og for de aller fleste - en stor slump med penger som kommer på konto, også kalt feriepenger.

Dette er noe du opptjener året før man tar ferie og blir lagt til side av din arbeidsgiver. For mange vil det være en del ferieplaner som er avlyst i år, men det betyr ikke at feriepengene ikke kan få andre nyttige bruksområder - som å endelig få ryddet i økonomien - Marie Kondo-style. Stikkordet er da litt ryddemagi og minimalisme, og her er mine tips til å komme i gang:

Skaff deg oversikt

at vi burde starte her. Logg inn i nettbanken din, se på alt av inntekter og utgifter for de 12 siste månedene. Start med inntektene. Den listen er som regel ikke så lang og er den enkle oppgaven. For meg hjelper det å skrive for hånd, ha noen fargeblyanter tilgjengelig og noe å skrive på. Deretter en liste over alle de faste og variable kostnadene dine. Denne er litt mer utfordrende. Heldigvis er den informasjonen også lett tilgjengelig i nettbanken. Der får du satt tall på alt av regninger som har gått av seg selv - til antall ganger kortet er sveipet på Rema 1000.

Tips til poster

Inntekter: deltidsjobb, lommepenger, ekstravakter, utleie, salg av ting

Utgifter (faste): Leie, forsikring, strøm/internett

Utgifter (variable): Mat, underholdning, klær/sminke, streaming

Regn på dette. Regnestykket vil enten gi deg et positivt svar, eller så går det i minus. Førstnevnte gir rom for å sette av penger til bestemte formål og litt mer langsiktige drømmer. Men om ditt regnestykke går i minus, kan det å bruke feriepengene til å «nullstille» økonomien være en god start på sommeren.

Regningsjournalen

Å ha en egen oversikt over regninger som er til forfall har vært en skikkelig lifehack for min del. For mange er det kanskje obvious, for meg så skulle jeg alltid klare å «huske» det i hodet. Dette resulterte ofte til purregebyrer som lett kunne vært unngått.

Denne kan lønne seg for sånne som meg som handler en del på nettet og får fakturaer tilsendt på e-post. Vår helt egen shopping-when-bored liste!

Skriv ned med én gang du fullfører kjøp med fakturabetaling (sticky notes FTW). Ha en oversikt over hva som er utestående til enhver tid. Oppdater listen jevnlig.

For meg vil noe av feriepengene gå til å betale ned kredittkortet mitt. Med eksamen, lite jobbing og mye ferdiglaget mat, har kredittkortet vært redningen.

Det er dyrt å sitte med gjeld på kreditt, så jeg forsøker alltid å prioritere regninger hvor det går høye renter og spesielt dersom jeg har mottatt purring/inkasso.

Det beste med å ha en slik liste er jo å krysse ut når betalt. For en følelse! #thelittlethings

Bygg din buffer

Er oversikt over inntekter/utgifter på plass og regninger betalt? Kom i gang med bufferen! Dette er din sakkosekk å lande på når de uforutsette utgiftene kommer. Som student (uten boliglån) kom jeg langt med 10 000 kr på bufferen min. Da trengte det ikke å gå utover livskvaliteten om vaskemaskinen streiket, eller tannlege måtte besøkes.

Har du i tillegg bil, kjæledyr eller t.o.m. egen leilighet, kan bufferen godt være noen tusenlapper ekstra. Det viktigste er å ha disse pengene lett tilgjengelig om noe skulle skje. Bruk derfor en sparekonto. Gjerne skjul den også - eller ha i en annen bank, om det blir altfor lett å bruke av den.

Ryddemagi

Det Marie Kondo virkelig er kjent for er jo ryddemagien hun sprer, hvor ting som gir glede skal være en del av dine omgivelser. Det samme gjerne også din økonomi.

Hva ser du når du åpner nettbanken din? Er det x antall kontoer som er der uten mål og mening? Rydd opp i dette. Slett kontoer som ikke har vært i bruk siden konfirmasjonspengene kom. Gi kontoene navn om de er tiltenkt bestemte formål. Se på dine faste spareavtaler; slett de gamle og opprett nye realistiske spareavtaler.

Jeg har som resten av Norge holdt meg hjemme de tre siste månedene (med unntak av jobb) og faktisk ikke brukt en krone på kaffe latte, men har fortsatt ikke blitt noe særlig rikere av den grunn.

Du har kommet langt om noen av de punktene over begynner å falle på plass, slik at det å unne seg god kaffe faktisk ikke skal ha noe å si. Å kunne ha forutsigbarhet fra måned til måned gir trygghet og muligheten til å ta det neste steget - oppnå langsiktige økonomiske mål; om det er boligdrømmen eller bare det å skaffe seg en ny sykkel.

Og det beste av alt? Alt dette kan du starte med selv når som helst. Litt ryddemagi er absolutt fint for økonomien.