Seks fjellturer i nærheten av Trondheim du ikke vil gå glipp av

I år blir sommeren annerledes for alle. Sydenturen utgår mest sannsynlig, og de aller fleste festivaler er avlyst.

Men sommeren kommer likevel, og da er det flaks at vi bor i et naturskjønt land.

– Hvis man tar utgangspunkt i Trondheim, finnes det tilgang til utrolig mye flott natur kun to timer unna, sa informasjons- og markedssjef i Trondhjems Turistforening, Jonny Remmereit, til Trd.by i mai.

Nå gir han deg tips til noen av de flotteste fjellturene i nærområdet!

Skarven

Hvor: Aure

Høyde: 846 moh.

Kjøretur fra Trondheim: Ca. 2 timer og 15 minutter

Skarven er den høyeste toppen på Tustna, og kan bestiges som en dagstur fra Trondheim ifølge Remmereit.

– Dette er kanskje en av de råeste opplevelsene du får i regionen og er overkommelig for de fleste. Litt høydeeksponert blir du, men utsikten fra toppen er helt fantastisk. Fra toppen ser du både kyst, fjord og fjell, forklarer Remmereit, og beskriver toppen som en konfekt kanskje mange ikke vet at finnes.

Morotur.no skriver at turen er 4,8 kilometer én vei og at turen tar ca. 4,5 timer.

Rensfjellet

Hvor: Trondheimsmarka

Høyde: 941 moh.

Kjøretur fra Trondheim: Ca. 1 time

Bare en drøy times kjøretur fra Trondheim starter turen ved Samsjødemningen.

– Dette er det nærmeste, store høyfjellet til Trondheim. Denne fjellturen er snill, fin og mektig, sier Remmereit.

Ut.no skriver at på tur opp til Rensfjellet får du virkelig inntrykk av å gå i uberørt villmark. Turen er på 17,7 kilometer, og tar rundt syv timer.

Trollhetta

Hvor: Trollheimen

Høyde: 1 616 moh.

Kjøretur fra Trondheim: Ca. 2 timer og 15 minutter

Trollhetta har tre topper og kan bestiges på mange måter ifølge Remmereit.

– Dette er en underkommunisert opplevelse – kanskje fordi den er så krevende. For mange er det en litt for heftig, men dersom du først tar deg til Trollheimshytta, er det kun en dagstur opp til Trollhetta derfra. Da er det en kjempefin tur som er overkommelig for de fleste, sier han.

Ut.no skriver at turen fra Trollheimshytta er 9 kilometer og tar rundt ni timer.

Storsola

Hvor: Sylan

Høyde: 1711 moh.

Kjøretur fra Trondheim: Ca. 2 timer og 30 minutter

På toppen av Storsola kan du ha en fot i Norge og en i Sverige. Ifølge Remmereit er det ikke mange nordmenn som har oppdaga denne toppturen, men svenskene hvalfarter hit stadig vekk.

– De fineste toppturene er ikke nødvendigvis de høyeste. Her er fjellene rundt veldig mektig, forklarer han.

Ut.no skriver at turen er på 7,8 kilometer, og at Storsola tar rundt syv timer å bestige. Toppturen til Storsola er vel så fin som turen til Storsylen, selv om den ikke er like lang!

Okla

Hvor: Trollheimen

Høyde: 1580 moh.

Kjøretur fra Trondheim: Ca. 2 timer og 20 minutter

– Herfra er utsikten helt fantastisk! Selv om Okla ligger i innlandet, får man fjord- og fjellfølelsen likevel på grunn av utsikten mot Gjevilvassvatnet, sier Remmereit.

Ut.no skriver at turen er 9,4 kilometer lang, og at det tar rundt 3,5 timer å bestige fjelltoppen til fots.

Storskarven

Hvor: Sylan

Høyde: 1 171 moh.

Kjøretur fra Trondheim: Ca. 1 time og 15 minutter

– Fantastisk flott topptur som de fleste vil kunne gjennomføre om man tar tiden til hjelp, skriver ut.no.

Turen er 8,7 kilometer lang, og tar rundt seks timer. Turen er ifølge nettstedet godt merket og rundt halvparten av turen går du på klopper. Turen starter ved Sunndalen gård.