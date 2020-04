Derfor får du vondt i ganen av surt godteri

Er du som oss og elsker surt godteri? Sure padder, sure føtter og sure pastiller.

Det er vanskelig å stoppe etter en. Egentlig er det vanskelig å stoppe etter fem også. Og da får du som oftest en sviende følelse i ganen som blir sittende en stund.

Hva skyldes det?

– Surt godteri har som oftest veldig lav PH-verdi. Slimhinnene våre er tilpasset et ganske nøytralt surhetsnivå, og hvis noe avviker den ene eller andre veien får vi en reaksjon. Munnen er rett og slett ikke konstruert for å tåle lav PH over lang tid, og derfor får vi en irritasjon i ganen, sier professor Jostein Halgunset ved institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ved NTNU.

– Surt godteri har en etsende effekt som ganen reagerer på. Heldigvis går reaksjonen går fort over.

Dårlig nytt for tennene også

Men en ting er ganen, en annen ting er tennene. For surt godteri er ikke bare dårlig nytt for ganen, det er heller ikke så bra for perleraden.

– Surt godteri tærer på tennene og kan gi erosjonsskader, sier Jenny Bogstad Søvik.

Jenny disputerte med et doktorgradsprosjekt ved Det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo, hvor hun så på syreskader hos ungdommer fra Rogaland.

– Syreskader er ganske sammensatte, men typisk for de sure godteriene er at de har lav PH-verdi. Det gjør risikoen for syreskader høy. I tillegg er surt godteri noe en gjerne beholder lenge i munnen. Dermed utsettes tennene for syren over lengre tid, noe som selvfølgelig gjør at sjansen for skader øker. I praksis etses tannoverflaten bort.

– Hva bør folk som er glade i surt godteri gjøre for å unngå skader?

– Skyll munnen etter at du har spist noe surt.

Syreskader kan gi infeksjon

Det sure godteriet fører altså til syreskader på tennene.

Men hva er egentlig syreskader? Er det det samme som hull?

– Nei. Hull får en typisk av å spise sukker. Syreskadene gir en form for slitasje på tennene, som blant annet gjør at tennene skifter farge og blir gulaktige, de blir veldig følsomme, de kan bli kortere og mer gjennomsiktige, og det kan bli vondt både å spise og å drikke. Alvorlige syreskader kan skade tennene såpass at det man kan få infeksjon i nerven.