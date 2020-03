Korona påvirker oss alle: Dette kan du gjøre hjemme

Myndighetene har innført flere drastiske tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Forbud mot kultur- og idrettsarrangementer, stengte barer, universiteter og treningssentre er noen av dem.

Selv om forbudene har satt en stopper for manges opprinnelige hverdagsplaner, er det viktig at disse tiltakene tas på alvor og følges nøye.

I tråd med at vi alle går en annerledes hverdag i møte, gir redaksjonen deg gode tips til hva du kan finne på hjemme.

Bidra til dugnaden

Bli med i facebookgruppa Trenger du noe? Studenter som kan bidra i Trondheim!

Der kan man spørre om hjelp til alt mulig, samt bidra til å hjelpe andre. Man kan for eksempel melde seg frivillig til å kjøpe matvarer for noen som er i hjemmekarantene eller lufte hunden for noen i nabolaget som ikke kan gjøre det selv.

Prøv ut yoga

Ettersom alle treningssentre er stengt, er mange fortvilet over at de ikke skal få beveget kroppen nok. Det stemmer ikke nødvendigvis. Mye innetid kan nemlig være en gyllen mulighet for å prøve ut yoga som treningsform, hjemme på stuegulvet.

En god start kan være å sjekke ut «30 Days of Yoga with Adriene» på Youtube. Yoga og meditasjons-instruktøren Adriene, tilbyr videoer for både nybegynnere og mer viderekomne yoga-entusiaster.

Lær deg et nytt språk

Det finnes mange ulike nettkurs man kan ta for å tilegne seg ny kunnskap og dyrke interessene sine. Nå som det blir mye innetid framover, kan du for eksempel benytte sjansen til å forbedre språkkunnskapene dine.

Dette kan man blant annet gjøre ved bruk av gratisappen «DuoLingo», som tilbyr over 50 ulike kurs, hvor man kan lære seg språk som fransk, tysk, spansk og japansk.

Prøv en ny oppskrift

Det bugner over av gode oppskrifter både på nettet og i nedstøvede kokebøker. Mye hjemmetid kan være en fin mulighet til å prøve seg på en ny, spennende matrett eller bakeoppskrift. Har du for eksempel prøvd å lage Sashimi-salat?

Men for all del, det er viktig at man unngår å hamstre mat på butikken! Statsminister Erna Solberg har forsikret oss om at matbutikkene skal være åpne framover.

Ring til bestemor

Vi befinner oss i en tid hvor mange er preget av følelser som bekymring og forvirring. Av den grunn er dette en perfekt tid til å plukke opp mobilen og ringe et familiemedlem eller en venn du ikke har snakket med på en stund.

Spør hvordan det går og ta deg tid til å lytte. Gjennom både telefon og sosiale medier kan vi opplyse og oppmuntre hverandre.

Lær deg å spille et instrument

Hvis du har et instrument tilgjengelig kan du bruke tiden til å øve på det nå. Det finnes mange eksempler på selvlærte gitarister, og hvis man søker på Youtube finner man utallige tutorials.

Kanskje du får deg en ny hobby? Og kanskje det til og med blir deg som blir den irriterende personen på nach, som nonchalant drar fram gitaren og klimprer fram «Wonderwall»?

Les eller lytt til en god bok

Nå har tiden kommet for å lete gjennom hyllene i stua og finne fram boka du fikk til bursdagen for fem år siden, men aldri fikk lest. Lag deg en kopp te, pust ut og drøm deg bort i en roman.

Hvis du ikke har en spennende bok for hånden, finnes det heldigvis flere gode alternativer. Du kan for eksempel prøve ut appene «Storytel» eller «Fabel» som byr på et stort utvalg av e-bøker og lydbøker.

Rydd i leiligheten

Bruk hjemmetida til å rydde på roterommet eller sortere tøyet i klesskapet. Sannsynligvis finner du noe som ikke brukes og kan gis bort til noen som trenger det mer.

Eventuelt kan du legge tingene ut for salg på Finn.no eller gjennom gjenbruksappen Tise. Det er både godt for miljøet og lommeboka.

Og kanskje du vil rydde med en podkast på øret? Sjekk ut vår egen podkast Singelkrisa!

Se på film og serier

Nå har du muligheten til å se alle seriene, som du fram til nå har latet som du har sett, for å virke interessant og oppdatert i sosiale sammenhenger.

Finn fram popkornet og sett deg godt til rette i sofaen, for på NRK TV kan du blant annet se den nye serien til Jenny Skavlan «Avkledd», den kritikerroste serien «Lykkeland» eller dramaserien «Unge lovende».

Og hvis du enda ikke har sett seersuksessene «Førstegangstjenesten» og «Exit» er virkelig tiden inne for det.

I tillegg kommer streamingtjenester som Netflix og HBO Nordic med flere spennende nyheter i løpet av mars og KRSby har samlet en oversikt over 10 strømmeklare dokumentarer.

Gå en tur i skog og mark

Etter du har binget en serie på Netflix, kan det være deilig å strekke litt på beina i frisk luft.

Under en pressekonferanse i forrige uke opplyste helseminister Bent Høie om at man fortsatt kan gå på tur ute, så lenge man unngår større folkemengder. Så hold god avstand fra andre turgåere og nyt naturen!