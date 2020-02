Vi spiller «All of Me» for hverandre når kjærligheten kaller på valentinsdagen

Spotify rapporterer at låten er strømmet mer enn 1,1 milliarder ganger, og at den nå topper strømmetjenestens liste over den slags sanger.

Dette måler man gjennom å se på lytternes vaner, nærmere bestemt hvor ofte den legges til i kjærlighetsrelaterte spillelister – altså som inneholder ordet «Love». Det gjør mer enn 75 millioner slike lister.

Legend-låten er favoritten til både menn og kvinner i spillelister med «valentine’s day» i tittelen, og er totalt lagt til i over 29 millioner lister.

Etter at John Legend slapp låten i 2013, har «All of Me» hatt en økning på nesten 50 prosent årlig rundt valentinsdagen – mens det i 2018 var en 85 prosents økning, ifølge pressemeldingen. Der rapporteres det dessuten om en ny trend, der lyttere deler sine valentins-lister med sine nærmeste. 14. februar i fjor ble dobbelt så mange valentineslister delt, sammenlignet med 2018.

– Jeg skrev denne sangen for å uttrykke hva jeg følte for kvinnen jeg elsker, da vi var vi var i ferd med å forplikte oss til resten av livet sammen. Men, ofte er de beste sangene i stand til å uttrykke noe som er universelt og føles personlig for flere. Jeg er takknemlig for å vite at fans over hele verden har gjort låten til sin egen, har Legend uttalt til Spotify.

Selv tar han og kona Chrissy Teigen barnefri og stikker av på en restaurantkveld i Napa Valley på selve valentinsdagen.

Strømmetjenestens ti kjærlighetslåter på topp: