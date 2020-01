Fariba fra Trondheim ble modell som 38-åring: - Jeg har alltid likt oppmerksomhet

Jobb: Model og gründer

Alder: 40

Instagram: @fariba.glam

Følgere: 178 000

Vi i Trd.by vil gjerne bli enda bedre kjent med byens største på sosiale medier. Det har resultert i vår serie #mystory.

Er det noen spesielle Instagram-, Youtube- eller bloggstjerner fra Trondheim du vil vi skal snakke med? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no!

Denne gangen har vi tatt en prat med Fariba Rahimi. Hun flyttet fra Iran til Trondheim i 1998, og er eiendomsgründer og gründer for et renholdsfirma.

Som 24-åring begynte hun å jobbe i et modellbyrå i Trondheim, men måtte prioritere arbeidslivet. I 2018 valgte hun imidlertid å følge modelldrømmen igjen. Siden da har hun jobbet som modell for blant annet Versace.

Statsminister for en dag - hva er det første du ville ha gjort?

- Jeg ville ha uttalt meg om urettferdig behandling av kvinner i verden og om janteloven i Norge - spesielt i Trondheim.

Bieber-dokumentar slippes på Youtube Justin Biebers dokumentarserie i ti deler, om hvordan han skaper musikk, og hvordan privatlivet hans arter seg, kommer til å slippes på Youtube med premiere 27. januar, melder videoplattformen.

Hva har du bekymret deg/gjort deg bekymret den siste uka?

- At folk jeg kjenner kan bli bombet som følge av opptrappingen av konfliktene i Iran/Irak. Det at hjemlandet mitt er i krig skremmer meg.

Hva har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- At jeg skal treffe min mor som kommer i neste uke. Hun bor i Iran og det er fire år siden sist jeg så henne.

Om du hadde hatt en tidsmaskin - hvem ville du reist i tid for å møte?

- En av mine favorittsangere, Googoosh, da hun var ung og opptrådte rundt omkring i Iran.

Hvor i Trondheim drar du helst på byen? Hvorfor?

- Jeg liker å dra på Barmuda eller en av de andre plassene på Solsiden. Der er det masse kule folk.

Marte (24) har fått tilsendt nakenbilder fra over 30 personer Marte Urke Antonsen (24) har et mål om å gjøre 100 innsendte nakenbilder fra Instagram, om til et større kunstprosjekt.

Om du skal få deg frisk luft i Trondheim, hvor drar du da?

- Da drar jeg til Vassfjellet. Jeg liker naturen der og treffer alltid mange hyggelige folk.

Hva er det beste - og verste - med Trondheim?

- Det beste med Trondheim er at jeg føler meg ganske trygg her. Det verste er janteloven i byen. Jeg føler at man alltid må være veldig ydmyk for at ingen skal si noe om deg.

Første Oscar-sjanse til norskregisserte «Maleficent» Oscar-akademiet har lettet på sløret og offentliggjort kortlistene til de første ni kategoriene – og der får den Joachim Rønning-regisserte «Maleficent: Mistress of Evil» plass.

Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Jeg liker Petter Northug. Han er en moderne trønder.

Hva er dine tre favorittbloggere/instagrammere?

- Paris Hilton, Kim Kardashian og Madonna.

Kan vi få en usminket selfie av deg?

Hva er mest positivt - og negativt - med å være «Instagram-kjendis»?

- Det mest positive er at jeg får ha direkte kontakt med folk og at jeg kan inspirere dem. Det mest negative er at man kan få mange uhyggelige kommentarer.

Instagram intensiverer kampen mot falsk informasjoninstagram Instagram går sammen med faktasjekkere når bildedelingstjenesten gjør kampen mot falsk informasjon og feil i bilder global.

Om du ikke hadde jobbet som det du gjør i dag - hva hadde du gjort da?

- Å være artist eller skuespiller har alltid vært min drøm. Siden jeg var barn har jeg alltid likt oppmerksomhet.