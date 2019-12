Derfor bør du ikke tørke klærne dine inne

Før tørket de fleste klærne sine ute. Nå viser en spørreundersøkelse gjort av strømselskapet Fjordkraft at halvparten av oss tørker klær inne. Det skriver forskning.no.

Undersøkelsen viser at unge mellom 18 og 29 år er ivrigst på å tørke klær på soveom og i stue, mens 36 prosent av dem over 65 år gjør det samme.

Høy luftfuktighet

Å henge opp klesvasken innendørs kan gi for høy luftfuktighet i boligen din - som igjen kan øke risikoen for astma og allergier. Inneklimarådgivningstjenesten i Norges Astma og Allergiforbund får flere hundre henvendelser hvert eneste år fra nordmenn med inneklimaproblemer.

Undersøkelse fra Mackintosh Environmental Architecture Research i Skottland viser at det også er en klar sammenheng mellom høy luftfuktighet og mengden midd og bakterier i boligne din. I verste fall kan du få sopp og råteskader.

Fagsjef for inneklima i Norges Astma og Allergiforbund, Kai Gustavsen, anbefaler at du lufter jevnlig, samt sørger for at ventiler og vinduer fungerer som de skal.

- Hvis du bor i en bolig med gamle vinduer og dårlig ventilasjon, bør du se etter tegn på muggsopp. Prikker eller skjolder kan tyde på at du har muggvekst. Sjekk bak kommoder, senger, bilder, bokhyller og alt som står inntil yttervegger med lav temperatur, sier Gustavsen til forskning.no.

Unngå soverommet

Han anbefaler at du enten skaffer deg en tørketrommel, eller tørker klærne på en balkong eller i nærheten av et vindu i luftestilling. Sørg samtidig for at rommet ikke kjøles ned og at det ikke kommer unødvendig mye støv og partikler inn i boligen din - spesielt hvis du lufter mot en trafikkert vei.

- Hvis du ikke har andre steder å tørke klærne enn inne, bør du unngå soverommet som tørkested. Det fordi det er et rom hvor mange oppbevarer klærne sine og hvor støv lagres lett, sier Gustavsen.

I tillegg er det ofte kjøligere på soverommet enn ellers i boligen. Når du tørker klærne på soverommet, tilføres mye fukt og fuktig luft kondenserer på kalde flater.