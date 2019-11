Mia (24) og Kaja (23) kjøpte huset usett: - De spurte om vi visste at det ikke var helt som det skulle

Siden august i år har de bodd i minihuset sitt på Svartlamoen. Ideen om å kjøpe et minimalistisk hjem fikk de da de begge studerte i England. På en togtur til en studentkonferanse fikk de øye på Finn-annonsen hjemme i Norge.

- Da tenkte jeg; «Dette skjer ikke»! Jeg sendte melding med en gang og de spurte om vi ville komme på visning. Det kunne vi jo ikke, fordi vi ikke var i Norge. To dager senere var det budrunde, forklarer Mia Helene.

Kjøpte usett



Hun og Kaja Colin fikk tilsendt en video av minihuset, og kastet seg deretter inn i budrunden - uten å ha sett det ordentlig.

- Vi tapte egentlig budrunden, men fikk det likevel til slutt. Plutselig hadde vi et hus. Det var en interessant tirsdag, sier Kaja Colin og ler.

Minihuset på 11 kvadratmeter måtte de betale 375.000 kroner for. Begge hadde lenge hatt en drøm om å eie et minihus og lekte også med tanken om å bygge et selv. Det hadde de imidlertid verken tid eller plass til.

Økonomien satte en stopper for å kjøpe et helt nytt et fra et firma - som ifølge Mia Helene og Kaja Colin kan koste mellom 500.000 og 600.000 kroner for de billigste husene.

- De vi kjøpte av virka som de var til å stole på, men var overrasket over at de fikk solgt det. De spurte oss om vi visste at det ikke var helt som det skulle, sier Mia Helene og ler.

Fraktet med tilhenger



Huset er ifølge eierne nemlig fortungt og har for små hjul. Det bydde på utfordringer da huset skulle transporteres fra Oslo til Trondheim.

- De forrige eierne var tidlig ute med bygging av minihus og har kanskje ikke visst helt hva de gjorde. Det kan slepes et par timer, men vi risikerte ikke det når vi skulle frakte det så langt. Til slutt fikk vi det heldigvis opp på en tilhenger og kjørt det nordover. Jeg ble nesten religiøs av opplevelsen, sier Mia Helene og ler.

Hun anslår at huset veier rundt 2700 kilo. Kaja Colin forklarer at det delvis mobile hjemmet så mye mindre ut da de kjøpte det enn i dag. De har nemlig bygd skap og laget oppheng for klær. De har tatt ned hyller fra kjøkkenet og gått for en helt annen løsning. Badet bruker de som lagringsrom.

- Da vi flyttet inn lurte vi på hvor de forrige eierne hadde lagret tingene sine. En ting er å være minimalister, men dette var på et helt nytt nivå, sier Kaja Colin og ler.

I nabobygget er det felles do og dusj som Mia Helene og Kaja Colin kan benytte seg av.

Trives på Svartlamoen

Svartlamoen er Norges første byøkologiske forsøksområde. Grovt regnet bor det ca. 240 beboere på Svartlamoen, fordelt på rundt 30 bygninger, skriver Svartlamon Boligstiftelse på sine nettsider. Beboerne driver området etter prinsipper om bærekraftige miljøløsninger, gjennomsiktig økonomi, flatstruktur og rimelig utleie.

I 1990 ble Svartlamon beboerforening stiftet med et formål om å bevare husene, og å kjempe for billige, sentrumsnære boliger. I dag er beboerne organisert i fem nabolag. Noen bor i kollektiv, noen i leiligheter, noen i hus og noen i buss eller minihus.

Kaja Colin har vokst opp på Svartlamoen. Området er noe helt annet i dag enn det var da Kaja Colin var barn.

- Før syntes folk at Svartlamoen var skummelt. Jeg møter fremdeles de som spør om jeg er fra ghettoen, men nå er Svartlamoen blitt mye kulere, forklarer Kaja Colin.

Mia Helene er opprinnelig fra Hedmark, men flyttet til Trondheim for å studere for noen år siden. Her møtte hun Kaja Colin. De har senere studert og bodd sammen i England.

Fordeler og ulemper

Det er både fordeler og ulemper med å bo i minihus ifølge dem. Det er trangt, vanskelig å finne en plass å stå og lite oppbevaringsplass. På den andre siden er det koselig, de eier og kan gjøre hva de vil.

- Etter å ha leid i fem år var jeg lei av å føle at jeg ikke hadde et hjem. Her kan vi gjøre hva vi vil og tilpasse minihuset etter våre behov. Noen ganger føles det veldig lite, andre ganger veldig stort, sier Mia Emilie.

- Det finnes mange studenthybler som også er små. De kan være større enn dette, men virker mindre - fordi de ikke er optimalt utnyttet. Det kan man få til selv når man eier, legger Kaja Colin til.

- Krangler dere mye når det er såpass trangt?

- Nei, det har ikke vært noen problem. Vi har systemer på hvor ting er og hva som er hvem sitt. Vi har bodd sammen før og er gode på å eksistere sammen, enes de.