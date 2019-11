Siv Elin (24) fra Trondheim har bodd i bil i snart to år: - Jeg elsker det

I 2017 bodde Siv Elin i Gjøvik, men rundt jul hoppet hun av studiene og flyttet hjem til foreldrene i Trondheim. Hun følte imidlertid at hun ikke kunne bli boende på pikerommet over lengre tid, og på en kjøretur til bestemoren fikk hun øynene opp for en bosituasjon hun aldri før hadde sett for seg.

- Jeg har alltid hatt en drøm om å bo i seilbåt, men bobil var aldri i tankene. På kjøreturen fikk jeg imidlertid øye på flere, og ble veldig tiltrukket av dem, sier Siv Elin.

Kjenner du noen unge som enten bor litt annerledes eller har gjort noe kult med hjemmet sitt på en eller annen måte? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Sliten og nedsnødd

Hun svingte dermed av til bobil-utsalget. De fleste av bobilene var svindyre, men bak alle de råflotte sto det et noe eldre, potensielt hjem.

- Den var nedsnødd og sliten, men jeg spurte hvor mye den kostet. Plutselig var den min, sier Siv Elin og ler.

Også innvendig bar bobilen preg av at den var fra 1992 - med brune vegger, gamle sofaer og slitne bord. Det første Siv Elin gjorde var å pusse den opp med hjelp fra familie. I dag er veggene hvite, bordet er skiftet, deler av sofaen er revet og skap er hengt opp.

24-åringen har dekorert med levende lys og små pyntegjenstander for å gjøre hjemmet sitt hyggeligere. Nå har hun snart bodd i den rundt 10 kvadratmeter store bobilen i to år.

- Jeg har hatt både besøk og fest her. Bobilen er som et hus, men det er selvfølgelig begrenset hvor mange man kan være inne i den samtidig. Den er registrert for seks personer, men da tror jeg man blir gode venner, sier hun og ler.

Slik klarer Johannes (21) å bo på kun 14 kvadratmeter På få kvadratmeter har Johannes Konstad Brevik alt han trenger. - For meg er dette optimalt, sier han.

Forskjell på årstidene

Siv Elin har alltid hatt en drøm om å bo primitivt, og hun er glad i utfordringer, forklarer hun. Med bobil er det ifølge henne mye arbeid - spesielt når dynamoen ryker som den gjorde i sommer da hun var i Lofoten eller når hun går tom for gass på kalde dager.

- Det er stor forskjell på sommer og vinter. Om sommeren er jeg ikke avhengig av strøm. Da kan jeg lade telefonen med powerbank og bobilen er varm. Om vinteren må jeg stå en fast plass for å ha tilgang til strøm, forklarer Siv Elin, som holder til på Lade om vinteren.

Både venner og familie, foruten om bestemoren som synes at hun skal flytte i leilighet, synes det er artig at Siv Elin har valgt en noe annerledes bosituasjon enn folk flest. Det er imidlertid et spørsmål alle har - hvor dusjer hun?

- Enten på treningsstudio eller hjemme hos venner og familie. Jeg savner selvfølgelig å kunne hoppe i dusjen når jeg vil, i stedet for å bruke to timer. I tillegg savner jeg å kunne putte fatene mine i ei oppvaskmaskin og å ha tilgang til vaskemaskin uten å måtte dra hjem til familien min for å vaske klær, sier hun.

Elsker livsstilen

Hun er imidlertid villig til å gi slipp på alt dette praktiske som mange tar for gitt i hverdagen. Det beste med å bo i et rullende hjem er ifølge Siv Elin sommeren og friheten det fører med seg.

Til daglig jobber hun som vekter og bartender. Om sommeren tar hun seg gjerne fri for å kjøre til festivaler rundt omkring i landet. I sommer gikk turen blant annet til Malakoff i Sogn og Fjordane og Stokkøya i Trøndelag for å jobbe der.

- Akkurat nå sparer jeg penger til en ny tur og drømmen er å dra til Portugal. Planen var egentlig å kjøpe bobil for å kunne spare penger til leilighet, men nå vil jeg bare bruke pengene på å reise, sier hun og ler.

Da Siv Elin kjøpte bobilen hadde hun som mål å bo i den i tre år. Det kan fort bli lengre.

- Jeg savner å ha en leilighet - spesielt når alle rundt meg begynner å slå seg til ro. Samtidig er dette veldig deilig. Jeg har aldri kjent på en større frihetsfølelse. Jeg elsker det, sier hun og smiler.