Halloween-kostymene du fikser i en fei

Mia Koch driver Mias kostymelager i Stavanger, og har sagt seg villig til å dele noen gode råd til de som kjenner at kreativiteten ikke er helt der den skal være.

– Alle tingene jeg nå skal vise, er lette ting som folk kan gjøre hjemme, sier Mia.

Alle rådene er billige og enkle. De små ekstra tingene som trengs kan skaffes til en billig penge i hobbybutikk.

1. Edderkoppnett

Alt du trenger er en sort poncho eller en sort genser og en hvit tape. Mia foreslår elektrikertape.

Legg ponchoen flat på et bord og legg tapen i striper mot halsen som sprer seg utover som strålene på en sol. Deretter legger du små biter med tape mellom strålene og nettet dannes.

– Dette er genialt fordi det ikke ødelegger plagget. Det tar litt, men det er veldig enkelt og gir et bra resultat. Og husk at nøyaktighet ikke er så viktig, for det er jo et edderkoppnett, sier Mia.

2. Blod

Har du glemt å kjøpe jukseblod er det mulig å bruke stearinen fra et rødt lys.

– Dette kan brukes som blod i nødstilfelle.

OBS: Det er selvsagt vanskeligere å få dette av klærne.

3. Kappe

Pleddet i stua kan forandres til en mystisk kappe for små barn. Alt du trenger er en grov nål og tråd.

Legg pleddet på langs å tråkle grove sting med en hyssing rundt midten på den ene siden i en bue. Snurp så sammen tråden slik at en hette dannes.

– Etter bruk kan du fjerne hyssingen og teppet er så godt som nytt.

4. Skummel hånd med negler

Alt du trenger er en hanske du ikke er redd for, litt sølvfolie og superlim. Her er det viktig at du bruker en god superlim.

Form sølvfolien slik du vil ha den. Her kan du variere lengden på sølvfolien etter behov. Bøy sølvfolien rundt fingen, der den skal festes på hansken.

Fest så sølvfolien på hansken som om du setter på en løsnegl.

– Når du fester sølvfolien er det viktig å ha en tusj eller lim på innsiden, slik at du ikke limer deg selv fast i hansken. Beveg litt på dusjen, slik at den heller ikke blir limt fast inni hansken, tipser Mia.

5. Øyet

Lyst til å lage øyer som popper ut av pannen, slik som trollene har? Alt du trenger er isoporkuler, tusj, strikk og lim.

Kutt isoporkulen i to med en kniv. Tegn på en pupill, regnbue og årer. Deretter limer du den flate delen på en strikk som du har målt at passer rundt hodet.

– Dette kan barna synes er kjempegøy, og da er det lettere å få dem til å bruke det, fordi de er så stolte av det de har laget. Her kan man gjerne leke seg litt frem og lage ulike varianter av øyet.

Og det passer selvsagt like så godt til voksne.

6. En ekstra arm eller to!

Lyst til å lage et kostyme med ekstra kroppsdeler? Da trenger du gummihansker (eller bare hansker generelt) vatt, tape og en genser du ikke er redd for.

Fyll hansken med vatt og klipp et hull som en strek der du vil at hansken skal stikke ut. Vreng så genseren og tape fast hansken. Stikk så hansken gjennom hullet og vreng genseren tilbake.

– Dette kan du gjenta så mange ganger du ønsker. Du kan ha én eller flere armer stikkende ut, sier Mia.

– Her kan du også ta på negler med sølvfolie, som jeg allerede har vist, sier hun.

7. Flaggermus

Å lage flaggermusvinger er ganske så enkelt! Alt du trenger er en svart paraply og en tråd med strikk i.

Klipp paraplystoffet av paraplyen, klipp så langs sømmen og inn til midten av paraplyen, som om du skal splitte en kake for første gang.

Deretter fester du en løkke i stikk ved kanten du nettopp har klippet på hver side. Denne festes med et par sting.

Etterpå skal du lage to løkker som skal festes der skuldrene til den som bruker vingene skal sitte, dermed må du måle på den enkelte som skal bruke plagget.

– Mål på kroppen, og se an hvor du fester løkkene - ut i fra om kostymet skal passe en voksen eller et barn.

8. Strekmann

Strekmenn er ofte en slager for de som liker å velge enkle løsninger, så hvorfor ikke kjøre et enkelt kostyme som strekmann? Alt du trenger er et enkelt kostyme og tape.

Tape en strekmann på plagget og lag en maske i matchende farge til. Masken lages i papp og festes med stikk og lim.

– Lag gjerne hull til nese og øyne, slik at maska blir litt behagelig å ha på seg, sier Mia.

9. Lakenspøkelse for voksne

Hvem har ikke et forhold til lakenspøkelsene? Alt du trenger for å lage dette er et dynetrekk, en tusj og noe strikk.

– Jeg prøvde å tenke hva et voksent menneske kan passe inn i, og da ble det dynetrekk i stedet for laken, sier Mia og ler.

Klipp hull i enden av dynetrekket og tegn på en svær munn. I tillegg kan du feste en strikk på innsiden som skal holde kostymet på plass rundt halsen. Til slutt kan du klippe tagger ved beina.

– Man kan gjøre det samme til barn, hvis man bruker mindre dynetrekk.