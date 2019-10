Med denne innstillingen kan batteritiden bli drastisk bedre

Nå i høst ble Apples iOS 13-oppdatering rullet ut, med forbedret eller nye funksjoner som oppgradert kameraapp, smartere batterilading, profilbilder i meldingsappen og bedre «Bilder»-app - for å nevne noe.

I tillegg kan du nå sette hele Iphonen på såkalt nattmodus, der lyse områder i apper på skjermen blir mørke, i stedet for hvite. Det å endre til mørk eller svart skjerm er ikke bare en slags trend - angivelig skal det både være mer behagelig å se på over lang tid, og det skal også redusere batteribruken på mobiler med OLED-skjerm, skriver Tek.no.

En rekke apper, som Instagram, har nå lagt inn støtte til det nye nattmoduset.

Vet du ikke hvordan du bytter modus på telefonen? Forklaring får du nederst i artikkelen.

Opptil 43 prosent bedre batteritid

Men tilbake til dette med batteritid.

Youtube-kanalen Phonebuff, også omtalt av Tek.no, har testet påstanden om at nattmodus gir bedre batteritid. Ved å sammenligne to Iphone Xs Max-telefoner, én med nattmodus aktivert og en med «vanlig» modus, kom det fram at batteritiden potensielt kan bli mye bedre med mørk modus.

Da telefonen med «vanlig», lys modus gikk tom for strøm, hadde mobilen med nattmodus fortsatt 30 prosent batteri igjen. Med andre ord - uten nattmodus gikk batteriet 43 prosent raskere ned enn den med nattmodus på.

Slik får du nattmodus

Ikke satt på nattmodus-innstillingen på telefonen ennå? Slik gjør du det:

Sørg for at mobilen din er oppdatert til iOS 13 Gå inn på «Innstillinger» Velg «Skjerm og lysstyrke» Velg «mørkt»