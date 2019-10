Folk som drikker brus - både sukkerfri og vanlig - lever kortere ifølge forskning

Brus kobles til økt risiko for å dø tidligere. Det er konklusjonen i et stort europeisk forskningsprosjekt basert på informasjon fra mer enn 450 000 mennesker, skriver forskning.no.

Studien, publisert i JAMA Internal Medicine, er basert på data hentet inn på 1990-tallet. 452 000 europeere fra 10 land fortalte blant annet om inntaket av brus.

Økt risiko

56 000 dansker deltok i studien - alle mellom 50 og 64 år. I andre land har noen av deltakerne vært yngre, men gjennomsnittsalderen på tvers av landene var 50 år.

I løpet av 16 år døde 41 693 av forsøksdeltakerne (15 000 i Danmark), og etter å ha justert for feilkilder kunne forskerne undersøke om brus økte risikoen.

Resultatet ble at:

9,3 prosent av de forsøksdeltakerne som drakk mindre enn ett glass brus i måneden (21 032 av 225 543 personer), var døde 16 år senere.

Tallet var 11,5 prosent for de forsøksdeltakerne (831 av 7402 personer) som drakk mer enn 2 glass om dagen.

Det tilsvarer en økt risiko på 17 prosent.

– 17 prosent er en betydelig økning. Og vi her har justert for overvekt, så tallet kan være mye høyere, forklarer overlege Anne Tjønneland fra den danske organisasjonen Kræftens Bekæmpelse.

- Behov for tiltak

Forskning.no skriver videre at samlet sett styrker studien bevisene for at det er farlig å drikke brus. Det skriver Anne Dahl Lassen, som er seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Lassen forsker på ernæring, men har ikke deltatt i arbeidet med studien.

– Brus øker også risikoen for overvekt, dårlig tannhelse og mangel på vitaminer og næringsstoffer. Dette viser at det er behov for tiltak, særlig rettet mot barn og unge, som har det høyeste inntaket, skriver Lassen.

Tjønneland peker på innholdet av fruktose som en mulig forklaring. Fruktose kan føre til redusert insulinfølsomhet, og det kan føre til hjerte/kar-sykdom, uavhengig av overvekt.

For lettbrus kan problemet være endringer i sammensetningen av tarmbakteri ifølge henne, skriver forskning.no.