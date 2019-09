Trym (22) er både ingeniørstudent og daglig leder i Trondheim: - Mitt beste tips er en litt overraskende erfaring

Forrige gang snakket vi med Daniel (27) som kapret sin drømmejobb her i Trondheim, og ga sine beste jobb-råd til andre.

Denne uka har vi snakket med et nytt, ungt jobbtalent vi har fått tips om - Trym Haakon Blaauw. Han er 22 år gammel og oppvokst i Tønsberg, men flyttet hit til Trondheim i 2015.

Slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som daglig leder i Realfagshjelpen. Vi tilbyr i dag én-til-én-undervisning i realfag (alt av matte, fysikk, kjemi, biologi, økonomi, naturfag, IT-fag og liknende) til elever ved videregående skole, grunnskole, universitet og privatister! Dette gjør vi fordi det i et klasserom er veldig mange elever for én lærer, som gjør det lett å falle av undervisningen og vanskelig å få svar på akkurat det man lurer på.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg går det femte og siste året på industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU. Det er en sivilingeniørutdannelse med fokus på både teknologi, økonomi og ledelse.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Realfagshjelpen ble startet opp i 2016 av tre klassekamerater på NTNU da vi gikk i 2. klasse. De ansatte meg som ansvarlig for markedsføring i 2017. Da jobbet jeg også som privatlærer for å få erfaring med det aller viktigste vi gjør - nemlig undervisningen.

- I løpet av det første året fikk jeg virkelig øynene opp for hvor givende dette var og jeg ble mer og mer involvert i driften. Etter sommeren 2018 fikk jeg stillingen som daglig leder. Dette var nok fordi de andre så at jeg ønsket å ta en enda større del i Realfagshjelpens utvikling, samt at jeg gjennom engasjementet i markedsføringen viste at dette er noe jeg brenner for!

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første ordentlige jobb var videoprodusent for mitt eget foretak da jeg var 17 år gammel. Jeg hadde et samarbeid med en rideskole i Tønsberg hvor jeg laget minnevideoer for de som var på sommerleir der. Barna fikk ta med seg en DVD hjem fra leiren hvor de selv var på film, det var svært populært!

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Det kan ha vært da vi dro på hyttetur hele gjengen i vinter, for sosialt og faglig opplegg. Vi hadde planlagt en teambuilding-aktivitet, men den ble endret til at alle måtte jobbe sammen for å få en bil ut av grøftekanten. Min tabbe var selvfølgelig at det var jeg som kjørte fast denne bilen, men vi fikk i hvert fall bra samarbeid ut av det!

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Mest av alt motiverer det meg å se hvordan vi endrer hverdagen til elevene våre. Elevene møter Norges flinkeste studenter som selv har hatt fagene som elevene trenger hjelp med. Når de får sin egen lærer helt for seg selv og endelig opplever å bli sett, er det mange som kjenner på mestringsfølelse og motivasjon for første gang. Jeg har selv snakket med foreldre som føler at deres datter eller sønn kommer hjem fra oss med ny giv og glede for fagene, og disse opplevelsene er helt fantastisk motiverende å høre om.

- Videre er det motiverende å jobbe med veldig flinke mennesker og se at de bryr seg om bedriften. Å skape noe sammen er en nydelig følelse! Jeg trigges av nye og spennende utfordringer hvor jeg kan lære mye på veien.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Vi er jo en bedrift med mange unge og fremadstormende studenter. Den største utfordringen med dette er nok at vi må jobbe enda hardere for å overbevise om at vi er minst like seriøse tilbydere som våre konkurrenter.

- Fordelene med å være unge er derimot mange. Blant annet har vi veldig god tilgjengelighet til dyktige og ambisiøse studenter. Nettverket vi har på NTNU med den beste realfagskompetansen i Norge er helt uvurderlig. Vi har også erfart at elevene våre opplever det som veldig positivt at deres lærere selv kan dette med å prestere på eksamen, og at det ikke er en generasjon siden de tok fagene de underviser i!

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Medarbeiderne mine vil nok beskrive meg som veldig dedikert, og at jeg alltid er tilgjengelig. Jeg tror de vet at jeg bryr meg veldig mye om jobben vi gjør. Samtidig synes de også at jeg som regel har en og annen vittig kommentar for å myke opp stemningen, det skal jo være gøy på jobb!

- Jeg tror også vennene mine vil si at jeg er veldig opptatt av jobben min. Det har nok skjedd en gang eller to at jeg er for sen til en avtale fordi jeg plutselig har fått telefon om noen som trenger hjelp med skolearbeidet. Samtidig synes de kanskje ikke at jeg har like mange vittige kommentarer fordi de har hørt dem så mange ganger allerede.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- En litt overraskende erfaring jeg har gjort er hvor nyttig det er å tilegne seg kunnskap om pedagogikk. Jeg tror det er utrolig viktig at man deler kunnskap med de rundt seg for å lykkes. Erfaring med pedagogikk lærer deg å lære bort, noe som gjør at du igjen blir flinkere til å tilegne deg ny kunnskap selv. Du lærer å lære!

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år hjelper jeg fortsatt andre og har en jobb som byr på variasjon og læring. Kanskje sørger jeg for at Realfagshjelpen fortsetter å gjøre det vi er her for: Å være Norges beste tilbyder av undervisningstjenester.