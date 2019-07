Line trodde hun var GRØNN

Hun sier at i noen tilfeller er ikke industrien selv kjent med regelverket, og at hun opplever en ganske stor forhandlingsvilje både hos H&M og Kappahl. Begge har gjort betydelige endringer, og Øverli er sikker på at de skal komme til en enighet.





- Næringsdrivende ser at forbrukere blir opptatt av miljø, og bruker retorikk rundt det for å selge klær. Og det virker. Vi kommer til å ta opp flere saker der markedsføringen ikke holder vann. Det spilles mye på følelser for at forbruker skal ta et valg, og da skal man være forsiktig med å ikke være helt troverdig.





- Det er sjeldent at forbrukere kommer med klager på markedsføring om bærekraft, klima og miljø. Det er rett og slett fordi de ikke har nok kunnskap om det. Mange forbrukere ser en påstand om at noe er miljøvennlig, tenker at det er bra, og tar det til etterretning, sier Øverli.