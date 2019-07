Fredrik (27) begynte som ryddegutt - nå har han ansvar for 29 butikker i Trøndelag

Forrige gang snakket vi med Jannicke Håkenstad (25), som sjonglerer det å være butikksjef med å være ung mamma.

Denne uka har vi snakket med et annet jobbtalent vi har fått tips om: Fredrik Schevig. Kjenner du et ungt jobbtalent vi burde snakke med? Send tips til trd.by@adresseavisen.no.

Slik svarer Fredrik på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber i dag som distriktssjef i Trøndelag for I.K Lykke (Bunnpris). Jeg har oppfølging av 29 butikker.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har en bachelor i økonomi og administrasjon fra BI Trondheim.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg ble tilbudt jobben etter å ha vært kjøpmann for Bunnpris Sandmoen i fire og et halvt år og Bunnpris Leuthen i et halvt år.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Begynte å jobbe hos Bunnpris Elgeseter da jeg var 16 år. Mine arbeidsoppgaver sto for det meste av å rydde butikk den gang. Man må være 18 for å selge alkohol, sigaretter og snus, derfor ble det kun rydding av butikk, tømme søppel, rydde lager og andre forefallende oppgaver. Fikk stor utnytte av å begynne arbeidslivet tidlig.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Den største tabben er å ta for mye ansvar på egne hender. En må stole på de man arbeider med, de er den beste ressursen man har. Spille hverandre gode var det en vis mann som sa. Dette er et meget godt prinsipp å følge i arbeidslivet.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det å alltid prestere bedre hver dag. Det kan være en butikk som jobber steinhardt for å nå et mål de har satt seg, det kan være en medarbeider som stadig blir bedre eller det kan være personlige mål jeg setter meg. Progresjon i det man gjør er viktig for min motivasjon. Får man progresjonen, så vet man om det man gjør er riktig. Ellers må man søke etter nye svar på det man jobber mot. Ellers er det stor motivasjon å levere kundene hver dag det de ønsker.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Å være leder er noe som er forbundet med respekt. Respekt er noe man må gjøre seg fortjent til. Det å vinne tillit blant folkene som har jobbet lenge i yrket er kanskje noe mange føler på, men har man blitt ansatt i en stilling er man ansett som den beste kandidat til å utføre jobben, uansett om det skal være avisbud eller direktør i et stort selskap, og uansett alder. Denne utfordringen kjenner nok mange på, men dette bør ikke være en hindring, men heller en utfordring man bør glede seg over å få.

- Fordelene med å være ung leder: Mulighetene for å jobbe MASSE uten altfor mye forpliktelser, det handler om prioriteringer. Det er enklere å imponere ansatte som ung også, er man godt voksen er det nok litt mer forventning til at du utfører jobben perfekt enn det er som ung.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Mine medarbeidere vil si at jeg er en som alltid sørger for at arbeidsplassen leverer best mulig bunnlinje, det er det vi lever av. En som legger ned stor mengde arbeid i jobben og et til tider litt for stort konkurranseinstinkt er nok noe de fleste kjenner meg igjen i … På privaten er det noen som hevder jeg er for økonomisk, det stemmer nok godt både privat og jobb. Jobb og privat blir to helt forskjellige ting, så det er nok mange som oppfatter meg litt forskjellig.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Unngå fravær både på skole og jobb, dette er det første som legges merke til. Alltid lever 100 prosent i det du gjør. Søk kunnskap i det man driver med. Trives man ikke må man finne ut hva man ønsker, søk nye utfordringer om man ikke trives. Ha selvtillit og stol på deg selv. Det å sette seg delmål har alltid gitt meg inspirasjon og gitt full uttelling for meg så langt.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Jeg stortrives i min stilling i dag. Om ti år jobber jeg fortsatt for at Bunnpris skal levere kundene stort utvalg, fine butikker, fantastiske tilbud, herlig betjening og gode priser.