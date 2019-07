Med disse appene får du de fineste feriebildene

Mobilkameraene våre at uten tvil blitt gode, men noen ganger vil du likevel gjøre noen justeringer. Det florerer av ulike bilderedigeringsapper der ute, så derfor har vi samlet fem favoritter.

Snapseed: Enkel å bruke, mange muligheter

Denne appen, som i tillegg er gratis, er en favoritt blant mange. Den er veldig enkel å bruke, men er til samme tid spekket full av all slags muligheter.

Du kan gjøre grunnleggende justeringer for lys, kontrast, metning og skygger, men du har også mer avanserte valg. Du kan for eksempel enkelt justere dybdeskarpheten på bildet, slik at en rotete bakgrunn blir mer uklar og motivet du egentlig vil vise kommer tydelig fram. Appen lar deg også fjerne ting fra bildene som du ikke vil ha med, og du kan på gjøre ting skarpere og polert eller mer uklart ned på detaljnivå. I tillegg har du en rekke filter du kan velge mellom.

VSCO: Filterkonge

Denne er det nok mange som kjenner til, men fortjener en plass på lista. Dette er også i utgangspunktet en gratisapp, men åpner for kjøp av ekstra funksjoner og filter inne i appen.

VSCO har enormt mange filter, og om du velger å betale, har du tilgang til over 130 av dem. Men gratisversjonen skal strengt tatt ha alt du trenger. Også her kan du selvfølgelig justere lysstyrke, kontrast, skarphet med mer, og filtrene er også ganske milde i uttrykkene slik at de ikke dominerer bildet totalt. I tillegg kan du justere styrken på dem, om du synes effekten av filteret blir for sterkt.

Afterlight 2: Stor på detaljer, litt mer avansert

Der de to foregående har et brukergrensesnitt som er veldig enkelt også for den uerfarne, ser denne kanskje hakket mer forvirrende ut. Har du leika deg i for eksempel Photoshop tidligere, er det derimot ganske så enkelt.

Bruker du de mer overfladiske justeringsmulighetene kan det holde i massevis, men om du har behov for å gå virkelig i dybden på de minste detaljene, er det et hav av funksjoner du kan bruke. Du kan også lage kule bilder der du slår sammen to forskjellige bilder i ett, i flere lag! Verdt å merke: Denne er ikke gratis, og koster 33 kroner.

Enlight: Kreativitet i høysetet

Denne koster 44 kroner, og er kanskje perfekt for deg om du virkelig vil være kreativ. Du kan selvfølgelig også her justere det grunnleggende som lys og skygge, men du har også store muligheter for mer kunstneriske effekter. Du kan få bildet ditt til å se ut som en tegning eller et maleri, samt legge til andre designelementer.

Her har du en liten youtubesnutt som viser noen av funksjonene:

Appen lar deg for eksempel markere kun en liten del av bildet, som du kan redigere alene - for eksempel at resten av bildet er i sort-hvitt, og at motivet er i farger. I tillegg kan du lage kollasjer.

TouchRetouch: Når du vil fjerne linselusa

Det er mange Photoshop-apper som lar deg fjerne uønskede elementer i et bilde, men denne appen gjør det til sitt hovedformål. Har du tatt et bilde av venninnene dine, for så å oppdage at det står et lite barn som piller nese i bakgrunnen? Ikke noe problem!

Det er veldig enkelt, og det eneste du gjør er å bruke fingeren din for å markere det du vil fjerne, og appen vil automatisk erstatte området med piksler som omgir det du har fjernet. Du har også et veldig godt verktøy for å etterbehandle for eksempel portretter, for å gjøre huden jevnere og fjerne andre ujevnheter. Denne appen koster 22 kroner.