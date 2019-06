Jannicke (25) er butikksjef i Trondheim: - Den største utfordringen er å bli forhåndsdømt

Forrige gang snakket vi med Danial Bhatti (24) som begynte i arbeidslivet med å selge ansiktskremer, og som nå jobber som varehussjef her i Trondheim.

Denne gang har vi snakket med et annet jobbtalent vi har fått tips om: Jannicke Håkenstad (25). Kjenner du et ungt jobbtalent vi burde snakke med? Send tips til trd.by@adresseavisen.no.

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jobber som butikksjef for Nille.

Hvilken utdanning har du?

- Grunnskole, 1.-10. klasse.

Trondheims unge jobbtalenter: Jon (27): - Jeg er glad jeg ikke fortsatte på veien til en trygg realfagsjobb Trd.by er alltid på jakt etter unge, lovende jobbtalenter. Denne uka står kommunikasjonsansvarlig i Pstereo og festivalsjef for Bakkefestivalen, Jon Vu-Yen Nguyen (27), for tur.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg var på Nille i en praksisperiode på ungdomskolen og ble etterspurt for et vikariat et par år etterpå.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Nille var min første jobb, begynte der da jeg var 17 år gammel.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Tja, hver mandag har jeg tradisjon med å knuse noe, en liten pangstart på uken.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Blide kunder, godt arbeidsmiljø og lønnen er heller ikke å forakte.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Det må være å bli forhåndsdømt, føler ofte at noen tror jeg ikke har så mye erfaring grunnet min alder. Det motiverer meg bare enda mer til å bli så kunnskapsrik som jeg overhodet kan bli.

- Fordelen er positivt innstilling, masse energi og ambisjoner om å nå langt innen bedriften.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Kan være at mine venner kanskje ser meg som litt mer «laidback» enn det mine ansatte gjør. Selv om jeg selvfølgelig synes det er viktig med humor og toleranse inn i enhver arbeidssituasjon også. Ellers håper jeg de finner meg snill, grei og imøtekommende.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Ikke gi opp, bit tennene sammen og innse at ting tar tid. Ha tro på seg selv.

Du fikk barn i ung alder - hvilke utfordringer har det bydd på i jobbsammenheng, om noen?

- Jeg ble mor som 17-åring. Det var vanskelig å ta på seg alle de vaktene jeg trengte for å klatre fort i gradene, så jeg smurte meg med tålmodighet. Det har vært en del utfordringer med sykt barn, SFO, barnehage, rett og slett det å få kabalen til å gå opp. Er veldig takknemlig for at jeg har den familien jeg har. Det gjelder å bite sammen tennene å bruke den tiden det tar, det går ikke fortere enn det gjør.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Håper på fortsatt god utvikling. Hvem vet, kanskje er man distriktsjef.