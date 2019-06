Tiril (22) er født kvinne, men identifiserte seg som heterofil gutt i barndommen

– Det å dele det såreste man har på kinoskjermen foran mange mennesker, det var en spesiell opplevelse. I etterkant har noen andre skeive studenter sagt at de kjenner seg igjen i filmen, og det er den beste tilbakemeldingen man kan få, sier UiA-student Tiril Myhre Skår (22) fra Sandnes.

Hun er født kvinne og identifiserer seg i dag som skeiv kvinne, men under oppveksten identifiserte hun seg som heterofil gutt. I den selvbiografiske dokumentarfilmen «Guttejenta» skildrer hun hvordan hun vokste opp i troen på at hun var det motsatte kjønn i barndomsåra.

I vår ble filmen vist på Barnefilmfestivalen i Kristiansand, og til høsten skal den vises på internasjonale filmfestivaler.

Det var UiAs nettsider som først omtalte dokumentarfilmen.

Ville være en av gutta

En stor del av hennes identitet ble formet av tegnefilmer hun så i oppveksten, som malte stereotypiske bilder av maskuline, mannlige helter og feminine prinsesser. Det var ingen karakterer som var «i midten».

– Min forståelse av samfunnet var det jeg så på tv og i media. Så da jeg så på Disney-filmer med ekstremt konkrete kjønnsroller kjente jeg mest igjen i guttene. Men jeg skjønte ikke hvorfor. Da prinsen falt for den vakre prinsessen kjente jeg meg igjen i prinsen. Det gjorde at jeg trodde at jeg var en gutt.

Da Myhre Skår vokste opp var det ikke noen filmer for barn som tematiserte det å være skeiv, eller det å føle seg utenfor de stereotypiske kjønnsrollene i samfunnet. Medias mangel på representasjon av det skeive samfunnet, formet også hennes kjønnsidentitet.

– Jeg var veldig uviten på den fronten, og visste ikke at gutter kunne like gutter, eller at jenter kunne like jenter. Det var til tider ensomt å vokse opp som en guttejente, fordi man visste at man ikke var helt som de andre jentene, sier hun.

Identifiserte seg med «Fucking Åmål»

Mangelen på tilgjengelig informasjon om legning og identitet gjorde at Myhre Skår prøvde så mye som mulig å være en av gutta, ved å gå med MacGyver-sveis og kjøre samme stil som vennegjengen. Men på ungdomsskolen forandret alt seg for Myhre Skår.

– På barneskolen var jeg kjent som «guttejenta» og folk sa «Ja men Tiril er jo bare sånn». Men på ungdomsskolen begynte jeg i klasse med nye folk som ikke visste hvem jeg var og at jeg var annerledes. Da måtte jeg legge fra meg gutte-identiteten min og bli jente. Alt forandret seg. Jeg kom i puberteten og guttevennene mine ville ikke være venner med jenter lengre.

Men i 1998 kom det en svensk film som gjorde sterke inntrykk på Myhre Skår. Den svenske filmen «Fucking Åmål» var en få skandinaviske filmer som tematiserte det å være ung og skeiv på en troverdig måte.

– Det var en viktig film for meg. Den fikk meg til å innse at alt handler om legning, og ikke kjønn.

– «Guttejenta» var et viktig tilskudd til årets festivalprogram

Stina Ask Mikkelsen, konstituert daglig leder og programsjef for Barnefilmfestivalen og Filmfest UNG, sier til KRSby at «Guttejenta» var den første studentfilmen fra Universitet i Agder som ble tatt opp til Barnefilmfestivalens offisielle program.

– Barnefilmfestivalen er opptatt av å sikre at barn og unge har tilgang på et bredt spekter av rollemodeller på filmlerretet og «Guttejenta» var et viktig tilskudd til årets festivalprogram. Filmskaper Tiril Myhre Skår forteller en viktig historie med utgangspunkt i eget liv.

Videre sier Ask Mikkelsen at hun har troen videre på Myhre Skår både som historieforteller og filmskaper.

– Hun er en filmskaper jeg tror det kan komme mye spennende fra og jeg gleder meg til se hva hun lager framover, sier hun.

– Mangler skeive fortellinger for barn

Men det er ikke bare lokale støttespillere som har troen på Myhre Skår. Til høsten skal «Guttejenta», eller «Tomboy» som den heter som internasjonal tittel, vises på Buster Filmfestival i København, og International Children Film Festival in New York har også vist interesse.

I tillegg til «Guttejenta» jobber den unge filmskaperen i disse dager med bachelor-eksamensfilmen «Lappen», som er en barnefilm om det å være skeiv.

– Det mangler skeive fortellinger som er rettet mot barn. Og jeg orker ikke å sitte å vente på at andre skal lage det. Vi har fortsatt en lang vei å gå i samfunnet, når det kommer til dette. Det finnes flere filmer og serier for ungdommer om det å være skeiv i dag, men ikke for barn, sier hun avslutningsvis.