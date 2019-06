Danial (24) ble deltidsansatt som 18-åring. Nå er han varehussjef i samme selskap

Forrige gang snakket vi med Tai Pan Than (30), som til tross for sin unge alder allerede har hatt en rekke lederstillinger.

Denne gang har vi snakket med en annen kar vi har fått tips om: Danial Bhatti (24). Kjenner du et ungt jobbtalent vi burde snakke med? Send tips til trd.by@adresseavisen.no.

- Jeg er oppvokst i Drammen og Lier. Jeg flyttet til Trondheim tidligere i år, så har såvidt rukket å bli kjent med byen.

Slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber på Power Tiller og har nå fått mulighet til å prøve meg som varehussjef.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har en bachelorgrad i markedsføringsledelse fra BI Nydalen, hvor jeg hadde valgfaget logistikk.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg fikk tilbud om jobben jeg har i dag etter å ha jobbet som både selger og avdelingsleder i samme selskap, og etter å hatt gode resultater å vise til over en lengre periode. Samtidig har jeg gjennomført Power sitt talent-program som gjennom ett helt år dyrker og utvikler deg som leder, gjerne rettet mot den stillingen jeg nå er i. Dette programmet er veldig lærerikt, og tvinger deg ut av komfortsonen du vanligvis er i, noe som har hjulpet meg masse, og fortsatt hjelper meg mye i hverdagen.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var telefonsalg i Drammen, der solgte jeg ansiktskremer over telefon. Jeg var 17 år da jeg fikk denne jobben. Jeg så ikke noe fremtid i telefonsalg, men skjønte at det var salg jeg ønsket å drive videre med, så jeg søkte på Expert Mjøndalen som det het den gangen så snart jeg ble 18. Der fikk jeg jobb som deltid og har siden den gang vært i samme selskap, som i dag heter Power.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Den største tabben jeg har gjort på jobb er at jeg har vært for impulsiv og tatt noen beslutninger som jeg i ettertid ser at ikke var de rette for butikkens beste. For eksempel ved å bruke mye tid og energi på ting som jeg nå ser at ikke ga noen merkbare resultater. I talent-programmet til Power lærer du mye om refleksjon og å kjenne din egen lederstil, dette har heldigivs hjulpet meg mye med å analysere beslutninger bedre og se på alternative løsninger før jeg igangsetter tiltak.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som motiverer meg i arbeidshverdagen min er at det alltid er noe vi kan bli bedre på. Enten det er kundeservice, salg eller ryddighet i butikken så er det alltid noe å jobbe etter. Den sulten for at vi skal bli best er det som motiverer meg. En annen ting som motiverer meg veldig er at mulighetene i Power er enorme, jeg ønsker gjerne å fortsette karrieren min i dette selskapet og å fortsette å bygge meg oppover her. Det at gode resultater blir annerkjent og belønnet ved at man får nye muligheter er en stor motivasjonsfaktor for meg.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Jeg ser ikke på det å være så ung i arbeidslivet som en utfordring, jeg ser heller mulighetene og fordelene ved det. Ved å være så ung i en lederrolle opplever jeg at du skaper tillit og enorm motviasjon til andre ved at du kan «vise veien», og vise at ingenting faktisk er umulig. I en bransje som også består av veldig mange unge mennesker kan du appellere til de på en helt annen måte ved å være såpass ung, jeg har også jobbet deltid og vært igjennom det de er i dag, dette skaper en helt annen tilnærming til de ansatte enn det ville gjort om jeg var 50 år, tror jeg. Ved å være så ung har jeg heller ikke like mange «hindringer» som jeg kanskje ville hatt om jeg var 20 år eldre, jeg er villig til å prøve ut nye ting og eksprimentere med nye måter å gjøre ting på, det ser jeg på som en stor fordel.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Nå ringte jeg fire tidligere medarbeidere for å få litt feedback, og det var noen punkter som gikk igjen hos alle. De beskriver meg som kreativ, rettferdig, flink i jobben min, engasjerende og ekstremt resultatorientert. Dette er veldig mye av det samme vennene mine beskriver meg som.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Mine beste tips for å lykkes er at du først og fremst må vite hva du vil, du må ha et reelt mål å jobbe mot, alt du gjør bør være med en baktanke om å nå dette målet. Samtidig bør du forstå og dra nytte av at andre har mer erfaring enn deg, og er flinkere enn deg. Finn en sparringspartner eller mentor du kan jobbe med og lære av, på den måten kan du få mye kunnskap og erfaring via andre sine bragder og andre sine feil. Der har jeg vært heldig som har hatt gode støttespillere rundt meg, de finnes det heldigvis mange av i Power.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år ser jeg meg selv i en lederstilling som er en del av kjernen til selskapet. En stilling hvor jeg kan være med å ta avgjørelser for selskapets videre drift og utvikling. Salgsjef er en stilling jeg kunne tenkt meg, gjerne i Power. Det er her jeg ønsker å fortsette med karriere.