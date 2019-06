Da denne bilen dukket opp på Finn, ringte Rune faren sin med én gang

– Jeg har nok fått interessen fra pappa. Han har alltid vært interessert i bil og vi dro ofte på biltreff sammen, sier 26-åringen.

Foran ham står en Volkswagen Type 2 fra 1973. Helt siden han ble kjent med biltypen som guttunge, har han drømt om å få sin egen.

Ellingsen ba om å bli varslet dersom noe ble lagt ut på Finn.no. Ut av det blå dukket det opp en match i Tønsberg til 8000 kroner.

– Jeg ringte pappa med en gang for å låne penger. Det var en bil jeg bare måtte ha, sier Ellingsen og ler.

True love

Kjærlighetshistorien begynte i 2011 og kom til Vestlandet på en tilhenger. Siden den gang er det investert mye penger for å få forholdet til å vare. Han håpte at han kunne fikse det meste selv, men fant fort ut han han trengte hjelp.

Bilen var dekket av rust, hadde store motorproblemer, samtidig var ikke elektronikken noe å skryte av. Over de siste åtte årene anslår Ellingsen at han i alle fall har brukt over 50.000 kroner på å få bilen i stand, men er kjapp med å legge til at det har vært verdt hver krone.

– Det er en veldig kjekk bil. En ikonisk bil. Samtidig er det gøy å se at den sprer glede. Folk smiler, gir meg tommel opp og peace-tegnet på veien, sier 26-åringen.

Modellbil

Bilen er nemlig lett gjenkjennelig. Først var den kun dekorert med blomster, peacemerker, og ord som «peace» og «love». I løpet av vinteren har utsiden fått en ny overhaling.

Hele karosseriet har fått striper i sju forskjellige farger. Kunstneren selv tør ikke spå hvor mange arbeidstimer det hele tok, men det tok tid.

– Det gikk ikke akkurat raskere ved at jeg brukte maling som er ment å brukes på modellbiler heller, sier 26-åringen, og peker på et lite malingspann som kun rommer 14 milliliter.

– Du har malt en folkevogn med modellbilmaling?

– Ja, he he, broren min holdt på å klikke. Det gikk noen spann, kan du si, sier Ellingsen og ler.

Bobil-ferie

Folkevogn-bussene har over de siste årene fått ny giv og steget mye i verdi. En av de gamle luksusmodellene fra 60-tallet ble i 2011 solgt for 1,2 millioner kroner i California. I 2013 skrev TV2 om en nedrustet VW-buss hvor budgivere hadde presset prisen opp mot 150.000 kroner.

Bilen til Ellingsen er derimot ikke like mye verdt, men han ser likevel på den som en investering.

– Jeg fikk den veldig billig, mener han.

I surfemiljøet har bilene en ekstra stjerne, og mange bileiere bygger VW-bussene om til små bobiler.

Dette har også Ellingsen gjort. I bilen er det både musikkanlegg, kjøleskap, vask og kokeplate. En seng som kan gjøres om til en sittegruppe. Kjæresten har sydd putetrekk og gardiner.

Før sommerferien skal det også monteres en campingløsning på taket som skal brukes som soveplass.

– Planen er å dra på tur til Frankrike i sommer, så ta tunnelen videre til England, forteller 26-åringen.

– Kommer du til å selge bilen til slutt?

– He he, jeg har ingen planer om det. Jeg blir ofte spurt, men jeg har ikke lyst, sier Ellingsen.