Oscar (18): - Jeg har en gammel dameskjorte jeg ser for meg at en ekstremt kul bestemor har eid

I serien #minstil snakker vi med mennesker fra Trondheim som skiller seg ut med sin stil.

Dette er ikke første gang vi skriver om Reitan - i oktober i fjor fortalte han til Adresseavisen at han ønsker å kunne leve av kunsten sin i framtiden. Han er sønn av maleren Elling Reitan, og har med andre ord fulgt sin fars fotspor.

Men denne gang er det klesstilen hans vi skal få høre mer om:

Hvor kommer interessen din for mote fra?

- Jack Sparrow, gamle westernfilmer og en stilfull familie. Alltid vært fascinert av konseptet stil, alt blir jo mye artigere hvis du bare følger hjertet ditt og ser hva som skjer.

Beskriv stilen din med tre ord?

- Eventyr, bluesrock og palmetrær!

Hva er det rareste plagget du eier?

- Elsker å male på klærne mine og denne buksa er nok noe av det rarere jeg har gjort.

Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?

- Hvis jeg tenker på noe må det være barndomsdrømmen min om å bli enten cowboy eller pirat! Sånt sitter igjen ass. Ellers er det veldig lite tanker og mest tilfeldigheter. Tar det som er lettest tilgjengelig med de deiligste fargene.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Trondheim byr på både mye rart og mye kjedelig, men hvis man bare leter litt vil man alltid finne noe bra til slutt!

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Henter inspirasjon fra alt, men særlig fra kunst, musikk, surfing og Mick Jaggers dansing!

Hva er ditt favorittantrekk?

- Skjorte, bukse og behagelige farger slår aldri feil. Eller badeshorts på stranda! Sand i buksa, ro i sjela er ord man kan leve etter.

Hva er det antrekket du har hatt på deg som du angrer mest på?

- Kan ikke huske at jeg har hatt på noe så ille at det er til å angre på, men mye rart har det nok vært ass.

Du har en dag igjen på jorda, hva har du på deg da?

- Det høres jo ut som den perfekte dagen for å «embrace» nakenheten på, gjør det ikke? Hadde mest sannsynlig brukt den dagen på å surfe uansett, så absolutt noe i den lettkledde duren. Hvis ikke hadde jeg gått for dette antrekket til Steven Tyler:

Er det noe du samler på?

- Samler på små rare steiner og gode minner!

Hva er det eldste plagget i din garderobe?

- Omtrent alle klærne min er gammel vintage så det kan være hva som helst, men jeg har en gammel dameskjorte jeg ser for meg at en ekstremt kul bestemor har eid for mange tiår siden!

Hvordan så stilen din ut for ti år siden?

- Det tror jeg var fargerikt og rotete ass. Starta dagen med et stilig antrekk med alt for mye rare farger, men når dagen var omme var det nok gjørme på alt uansett.