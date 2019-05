- Trodde aldri jeg kom til å bli flink

Juliane Berge har gjennom oppveksten vært glad i å tegne, men la pennen på hylla tidlig i ungdomsårene. I 2016 var hun i mammapermisjon med eldstesønnen og ville ha noe å gjøre. Da bestemte den daværende 26-åringen å begynne å tegne igjen for fullt.

– Det var min mann Erlend som ville at jeg skulle begynne, men på den tiden syntes jeg ikke at jeg var noe flink. Jeg trodde heller ikke at jeg noen gang kom til å bli flink, sier 29-åringen til KRSby hjemme i sitt hus, like ved Berge hundepensjonat på Erkleiv, som drives av hennes ektemann Erlend.

Juliane Berge har på tre år tegnet ferdig et tosifret antall tegninger ved bruk av bly og kull. Hun forteller at hun i snitt bruker cirka 70 timer på en tegning.

– Nå bruker jeg bare mer og mer tid på en tegning. Jeg lærer alltid noe fra min forrige tegning som jeg tar med meg inn i mitt neste tegneprosjekt. Da har jeg med mer detaljer, som gjør at tegningen tar enda lenger tid å bli ferdig med. Mitt siste prosjekt, et portrett av min søster Ingrid Nevland, brukte jeg cirka 100 timer på å tegne ferdig, sier hun.

Da hun begynte å tegne i 2013 lagde hun Instagram-kontoen hvor man kan følge hennes ulike tegneprosjekt fra start til slutt. Brukeren har i skrivende stund cirka 98.000 følgere. På det meste er det over en halv million visninger på en video av hennes nåværende prosjekt som hun regner med å bruke over 100 timer på å gjøre ferdig.

– Plutselig en dag tok Instagram-kontoen min virkelig av. Det har vært ekstremt mye respons fra utrolig mange forskjellige mennesker. Heldigvis har det vært utelukkende positive kommentarer til tegningene mine, sier Juliane Berge som til vanlig jobber som frisør.

Hun innrømmer at hun kunne tenke seg å leve av tegning i framtiden.

– Å kunne leve og tjene penger på tegning er ikke noe jeg tenker mye på. Jeg tegner mest bare fordi det er en hobby som jeg synes er utrolig gøy å drive med. Men om jeg en dag kunne tegne på fulltid, ville det vært veldig gøy, sier 29-åringen.

– Vil helst beholde dem selv

Allerede i løpet av hennes tre år lange tid som hobbytegner, har kristiansanderen tjent sine første kroner på tegningene.

– Noen av tegningene mine har jeg solgt til privatpersoner for nesten ti tusen kroner per bilde. Det begynner å bli ganske mange tegninger nå, det kan hende jeg må kvitte meg med noen til. Men jeg skal innrømme at jeg har mest lyst til å beholde dem selv, sier Berge smilende og legger til at hun framover skal trykke noen utvalgte tegninger i et begrenset opplag som blir solgt videre.

Får ideer fra hvor som helst

Blant hennes tegninger opp gjennom årene, går det mest i portrett av andre mennesker. Både av folk hun kjenner personlig, kjendiser og andre motiver.

– Både mine barn, ektemann, søster og venner har jeg portrettert i mine tegninger. Tidligere har jeg tatt i mot oppdrag fra folk som ønsker å bli portrettert, men det ga meg ikke like mye motivasjon. Ideer og inspirasjon til tegneprosjekt finner jeg overalt. Det er vanskelig å si hvor jeg får mine ideer i fra. Det kan være fra hvor som helst og ideer kan komme når som helst, sier 29-åringen avslutningsvis til KrsBy.

– Veldig god teknisk

Daglig leder i Agder Kunstsenter, Agnes Repstad lar seg imponere av Juliane Berge sine tegneferdigheter.

– Når det gjelder teknikken hennes, er det ingenting å utsette på, skryter hun.

Samtidig vil hun trekke fram positive sider om Instagram som kanal for unge kunstnere som vil opp og fram.

– Instagram er en relativt ny plattform hvor man kan vise fram kunsten sin, både for unge selvlærte kunstnere og etablerte kunstnere. Det er en veldig direkte kanal som går rett til brukerne, og er noe helt annet enn tradisjonelle kunstgallerier. Et kjent eksempel på dette er kunstneren Frida Orupabo, som ble oppdaget gjennom Instagram, og nå er kjøpt opp av det Norske nasjonalmuseet, sier Repstad.