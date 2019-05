Reiselysten? Hit reiser du billigst fra Værnes nå

Det finnes en rekke forskjellige turer man kan bestille på vårt kjære internett. Restplasser, kun fly, turer med uspesifisert hotell og vanlige pakketurer. Etter et kjapt søk, er det klart at restplasser stadig gir de billigste reisene. Våre venner i Kristiansund, Krsby, har sjekket for reiser til og fra Kjevik.

Trd.by har sjekket de billigste reisene til og fra Værnes, akkurat nå!

Til Syden for 300 kroner

Om du har anledning til å kaste deg rundt og reise til Mallorca allerede onsdag, kan du komme deg avgårde for kun 295 kroner, om du sjekker restplasser på Finn.no. Denne reisen er med Ving, og gjelder kun fly.

I slutten av mai og i begynnelsen av juni kan du også komme deg tur-retur Varnakysten (Bulgaria) og Split-Dalmatia (Kroatia) til samme pris. Legger du i en hundrelapp til, kan du reise til både Rhodos i Hellas og Larnaca på Kypros.

Spar penger på ukjent hotell

Nå er det kanskje ikke slik at det å reise uspesifisert er like billig som den en gang var, men det ligger et par restplasser igjen med uspesifisert bosted.

Den aller rimeligste reisen kan du ta nå på onsdag, til Varna i Bulgaria for under 700 kroner. Deretter kan du fly til både Split i Kroatia onsdag, og til Chania i Kroatia i begynnelsen av juni, for under 2000 kroner.

Spesifisert hotell

Onsdag kan du komme deg til Golden Sands i Bulgaria for 800 kroner. Blir det litt for kort varsel, kan du i juni reise til Riga for rundt 1500 kroner. Der kan du dra til enten tre- eller fire-stjerners hoteller, på en reise som varer i tre dager.

Alminnelige pakkereiser

Om du vil gå for en tradisjonell pakkereise, vil det aller billigste alternativet akkurat nå være til Gdansk i tre dager, til 1462 kroner 4. juni. Også Riga og Krakow ligger i samme sjikt.

Om du vil til O store Syden, er det rimeligste akkurat nå en tur til Hvar i Kroatia, der du kan reise i enten fire eller seks dager for rundt 2800 kroner i midten av juni.