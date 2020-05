SE VIDEO: Slik får du 17. mai-frisyren på et par minutter

17. mai nærmer seg med stormskritt, og mange har nok med å gjøre klar bunaden til nasjonaldagen. Da er det viktig at frisyren er enkel og rask å lage - og holder hele dagen.

Lenger ned i denne saken kan du se fire videoer av enkle frisyrer som passer fint til 17. mai!

- Kundene spør ofte om vi kan vise dem ulike oppsett. Det som går igjen er strikkteknikker og enkle oppsett som tar omtrent to minutter å lage. Det skal være overkommelig, også om man står alene på badet og er på vei til champagnefrokost, sier Marlene Dypvik, frisør hos H2 Nordre.

Hun forteller at de fleste går for en romantisk stil i form av krøller eller enkle oppsett.

- Personlig synes jeg det naturlige er finest til bunaden. Ikke overdriv frisyren og ta helt av. Det passer liksom ikke til bunaden som er så klassisk, fortsetter hun.

- Fletter derimot, det slår aldri feil, smiler hun.





Gjør klar i forkant

For at det skal gå kjapt på selve morgenen den 17. mai, anbefaler frisørene å preppe håret i forkant.

- Enten kan man sove med fletter, krølle eller bølge håret eller føne det før man setter i gang med oppsettet. Da sitter det mye bedre. Også er det lurt å bruke hårspray for at det skal holde hele dagen, og eventuelt pulver for volum, sier de.

