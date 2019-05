Martin (18): - Om det var den siste dagen på jorda, er det Prada som gjelder

I serien #minstil snakker vi med mennesker fra Trondheim som skiller seg ut på Instagram med sin stil. Denne uken har vi møtt Martin Helberg Lervik (18) som går på Charlottenlund videregående skole, samtidig som han jobber i klesbutikk.

Hvor kommer interessen din for mote fra?

- Interessen min for mote kommer fra meg selv, det var bare noe jeg startet med fordi jeg ville se kul og fin ut og for å ta meg godt ut blant venner.

Beskriv stilen din med tre ord!

- Vintage, baggy og gjennomtenkt.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Det rareste plagget jeg eier vil jeg si er trange bukser, ser ikke hvordan det er mulig å gå med!

Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?

- Det jeg tenker på når jeg setter sammen et antrekk, er farger. Jeg starter som regel med skoene, også bygger resten av antrekket på det. Det er også veldig viktig at jeg liker det selv, ikke bare går med noe fordi det ser kult ut på noen andre. Føler jeg meg ikke fresh, da må jeg skifte.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Stilen til folk i Trondheim synes jeg er ganske lik, men det er folk som skiller seg ut og det vises om noen bruker ting andre ikke tenker på å bruke.

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Jeg henter inspirasjonen min fra mange forskjellige ting/folk, mest fra venner og egne tanker.

Hva er ditt favorittantrekk?

- Har ikke et spesielt favorittantrekk, fordi jeg ikke liker å gå i det samme hele tiden.

Hva er det antrekket du har hatt på deg som du angrer på at du hadde på deg?

- Det er ikke et spesielt antrekk jeg angrer på, men jeg angrer på at buksa her var livet mitt før. Jeg vil aldri bli sett levende i den buksa, den buksa hjemsøker meg.

Du har en dag igjen på jorda, hva har du på deg da?

- Et helt antrekk fra Prada! Det er mye jeg drømmer om å ha, men om det var den siste dagen på jorda er det Prada som gjelder.

Er det noe du samler på?

- Jeg samler på gode minner med venner.

Hva er det eldste plagget i din garderobe?

- Det vet jeg ikke! Det kan være mye egentlig, fordi jeg handler så mye vintage.

Hvordan så stilen din ut for ti år siden?

- Stilen min for ti år siden var ikke stil. Jeg var bare opptatt av å ha på meg det andre hadde på seg.