Susanne Solaas (25) skiller seg ut blant fitnessprofilene på Instagram

Sjokoladeskuff har gjort mest inntrykk

Hva jobber du hardest mot akkurat nå?

– Styrkeløftstevnet jeg skal delta på denne våren. Jeg grubler også på hva jeg skal gjøre fra høsten av, om det blir videreutdanning eller jobb. Det stresser meg ikke, men jeg gleder meg fryktelig til å se hva det blir.

– Hva har gjort mest inntrykk på deg denne uka?

– Er det innafor å si sjokoladeskuffen til svigermor? Det har nemlig vært 4 for 100 på sjokoladeplater.

– Selvfølgelig er det innafor! Du har jo en Instagram-konto som stort sett handler om mat, hvordan kom @susannesolaas2 til liv?

-Haha, det er egentlig ganske komisk, for spør du venner som har kjent meg lenge, er det mest sannsynlig ingen som hadde trodd jeg skulle lage en plattform med hovedfokus på mat. Som yngre var jeg veldig kresen, og da mener jeg veldig! Jeg spiste blant annet ikke poteter, var ikke så glad i ris eller pasta, og grønnsaker var heller ingen vinner.

– Jeg tror egentlig bare jeg begynte å tørre og smake på ting og blande smaker – så vips likte jeg vel egentlig alt jeg smakte på. Etter hvert ble interessen større og jeg endte faktisk opp med å studere ernæring. Samtidig som interessen for mat blomstret opp, opprettet jeg en egen Instagram-profil dedikert til mat og trening. I starten var den kun privat og delt med noen venner. Senere gjorde jeg den åpen, også har det vel egentlig bare gått sin gang.

– Vi må slutte å sammenligne oss med andre

– Du skiller deg ganske ut fra den alminnelige «fitnessbloggeren», hva tenker du om det?

– Det er ikke noe jeg tenker over. Instagram er for meg en hobby som jeg storkoser meg med de gangene jeg vil. Tre ting jeg liker å ha i hverdagen min er humor, mat- og treningsglede, og det er nettopp det jeg prøver å formidle på Instagram. Rumpe- og bikinibilder finner du ikke på min profil, fordi jeg lager sjeldent mat i bikini altså, samt at jeg foretrekker å kle på meg før trening.

– Har du noen tanker om kroppspress?

– Jeg tenker det er viktig at temaet blir tatt opp, men samtidig syns jeg personlig det kan bli litt mye, hvis det er lov å si. Jeg syns egentlig det er fasinerende at det er så fokus på kropp. Jeg forstår det, men det er da virkelig ikke det som er viktig. Vi må slutte å sammenligne oss med andre og heller fokusere på hvem vi selv vil være og hvilke verdier vi vil at andre skal se at vi har!

– I mine yngre dager hatt noen tanker her og der om at det er litt mye fett på magen, eller en nese som er litt klumpete og sjarmerende, men hallo, det er jo Aune-Solaas nesa, og den passer perfekt midt i ansiktet mitt!

– Jeg vet jeg er en god person, jeg har nydelig foreldre som har latt meg prøve og feile og gjort meg trygg på meg selv, hvem jeg er og hvem jeg vil være, jeg har to storebrødre som har lært meg å være tøff, jeg har en fantastisk kjæreste og venner som liker meg for akkurat den jeg er.

– Hva er viktig for deg å formidle gjennom Instagram-kontoen din?

– At jeg ikke tar meg selv høytidelig, og selvfølgelig mat- og treningsglede. En instastory-favoritt er å zoome inn på treningstrynet mitt når jeg filmer meg selv på trening. Jeg filmer ofte for å se hvordan løftene ser ut, og da er det alltid noen godbiter av noen treningstryner. Det er gøy!

Viser fram mat, treningsglede, tull og tøys

– Hva er det verste med dagens samfunn?

– Oi. At IK Start er i OBOS-ligaen?

– Hvis du var politiker, hva ville vært din kampsak?

– Gratis matpakke i alle institusjoner og på alle arbeidsplasser.

– Hva skulle du ønske du visste da du var 15 år?

– Hold deg fast og hiv deg med, livet kommer til å bli sabla bra!

– Hvem er du på sosiale medier vs. "real life?"

– Jeg håper og tror at jeg er lik meg selv på sosiale medier sammenlignet med ”real life”. På sosiale medier har jeg valgt å vise fram mat- og treningsglede, også får jeg også slengt med litt tull og tøys. Jeg håper jeg framstiller meg selv slik at folk føler de blir litt kjent med meg og hvordan jeg er i ”real life”.

– Til slutt, får vi en ujålete selfie fra sofakroken?

– Selvfølgelig! Selfie med smoothiebart.