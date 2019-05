Christina (27) jobber med hele fem festivaler: - Det er ingenting som slår følelsen av å se gjester som koser seg

Sist snakket vi med butikksjef på Joker Festningen, Iselin Marie Anthun-Braa (20).

Denne gangen har vi tatt en prat med frilanseren Christina Stokke (27), som jobber på fem forskjellige festivaler og på Byscenen.

Hvor og hva har du studert?

- Jeg har studert prosjektledelse i kultur ved NISS i Oslo, og har også prøvd meg på et år ved Markedshøyskolen med markedsføring, og et år ved Høyskolen Kristiania på kreativ markedskommunikasjon!

Hva jobber du med?

- I dag jobber jeg frilans med festivaler og arrangementer. Jeg har mange roller i ulike festivaler, blant annet som produsent og sikkerhetsansvarlig for Bakkefestivalen, Juba Juba-festivalen og HEIM. Jeg har også prosjektstilling som rigger på Festningen og arenaleder for Pstereo. Samtidig jobber jeg også som artistvert, i billettskranken og garderoben på Byscenen. I tillegg er jeg også snart ferdigutdannet vekter ved PCM!

Hva liker du best med jobben din?

- Det er praktisk talt uendelig med ting jeg kan nevne, men det aller beste er nok at jeg får jobbe med mange skikkelig bra mennesker, og følelsen om å være med å skape noe for publikum. Når man har brukt utallige timer på planlegging, rigging og gjennomføring, er det ingenting som slår følelsen av å se gjester som koser seg.

Hvordan fikk du den jobben du har i dag?

- Det hele startet med en praksisperiode i Tempo i 2013, hvor jeg ble kjent med Merete og Bård som driver Pstereo. Her fikk jeg min første jobb i bransjen som lageransvarlig, og siden har det bare ballet på seg, med mange ulike prosjekter og festivaler. Nettverking har virkelig vært nøkkelen her, og det har vært utrolig gøy å jobbe seg oppover i bransjen på denne måten.

Hva er drømmejobben din?

- Denne er lett, fordi jeg vet akkurat hva jeg vil. Drømmejobben min er å jobbe fast på en stor festival, nettopp som produsent og sikkerhetsansvarlig.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var ved Kvikne/Rennebu Kraftlag. Dette var en sommerjobb hvor jeg klipte gress, kjørte rundt om i kommunen og faktisk beiset trafokiosker. Da var jeg vel rundt 15 år. Veldig merkelig, men innholdsrik jobb. Kjempelænt!

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Den største tabben er nok da jeg jobbet på Alma's bar og kjøkken, under Den store Juletrefesten på Byscenen. Det ble holdt middag på Alma's før konserten, hvor jeg var en av servitørene. Her er det altså snakk om et selskap hvor jeg kjente minst 80 prosent av dem som var der. Jeg skulle servere et brett fullt av vin, brennevin og kaffe og mange glass og kopper. Så var det noen som hadde hengt fra seg jakken sin på stolen som hadde glidd ned på gulvet. Dette la jeg ikke merke til, og snubla derfor i jakken. Absolutt alt jeg hadde på brettet fløy av gårde, og selvfølgelig lander det ene glasset med rødvin i fanget på en gjest. Dette ble etterfulgt av storslått applaus. Aldri har jeg ville gravd meg så hardt ned under bakken.

Hva motiverer deg?

- Folk! Det at jeg er med å bidrar til noe ekstra i folks liv, og er med å skape noe som kan gi folk en ekstraordinær opplevelse. Jeg blir også motivert av dem jeg jobber sammen med.

- Det aller beste jeg vet er å gå ut på området på Pstereo og se at det fylles opp med folk, følge med på hvor mye festivalen gir dem og vite at dette har jeg vært med på å bidra til.

Hva er den største utfordringen med å være ung i bransjen – og hva er fordelene?

- For min del går det også mye på det at jeg er jente, og det jeg holder på med er ganske mannsdominert. Det merkes at det er mange menn hos leverandører også videre. Da gjelder det å vise at jeg vet hva jeg holder på med, selv om jeg er en yngre jente som jobber med rigging er det å bli kalt «lille frøken» noe av det verste jeg vet. Det er som å bli klappet på hodet og det får meg til å føle så utrolig liten. Jeg anser derimot meg selv som en ganske så utadvendt person, og tar meg ikke nær av sånt. Det jeg ikke kan, tar jeg på sparket og sjarmen, og da ordner som regel det meste seg.

- Fordelen er jo at man har et pågangsmot og en vilje til å få til ting, og vise at dette er noe man virkelig vi. Et slags ungt driv, kan du vel si, he he.

Hvordan vil de du jobber med beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Jeg er en person som alltid ler ufiltrert og høyt, og sprer alltid positiv energi rundt meg. På jobb er jeg veldig løsningsorientert, og rett på sak med tøff personlighet. Mine aller fleste venner er også kolleger fra samme sted eller bransje, så jeg vil nok tippe at de fleste beskriver meg slik.

Hva er dine beste tips for lykkes i bransjen?

- Vis at du vil! Vær positiv og åpen, og kommuniser aktivt med folk. Så lenge man snakker godt med folk, løser det meste seg!

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år har jeg forhåpentligvis kommet så langt at jeg har fått meg en fast jobb i en spennende festival, og holder på med det jeg elsker å drive med.

Hvor trodde du at du skulle være om ti år, for ti år siden?

- Jeg hadde en drøm om å bli arkitekt og interiørarkitekt. Det skjedde jo ikke, men jeg alltid vært glad i år arrangere, styre og ordne, så ting ble veldig klart da jeg ble introdusert for denne verdenen.