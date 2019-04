Oppvokst på 2000-tallet? Da husker du kanskje dette

Året er 2005, kanskje har du friminutt på barneskolen. I lommen på Karl Kani-genseren din har du en pose med nudler du skal spise senere, tørre. Du ruller ut på skoene dine med hjul under og gleder deg til å komme hjem til Paint og MSN.

Vi i Trd.by har letet i gamle minner for å finne noen av elementene fra en barne- og ungdomstid tidlig på 2000-tallet.

1. Rare internettvaner

Det gikk ofte med mange timer til quiz på Sol.no, enten for å sjekke kunnskap eller for å finne ut hvem av karakterene i Friends du var mest lik. I tillegg hadde Sol.no en anonym chatt, der var det gjerne mye rart som foregikk.

I tillegg ble mye PC-tid (gjerne på en treg, klumpete stasjonær PC) brukt på å tegne kunstverk i Paint, chatte på MSN, minesveiper, spille en veldig pikselert utgave av The Sims og ikke minst Flåklypa-og Josefine-spillet.

2. Brettspill

Når man skal tenke tilbake på hvilke spill som var populære før, er det mange som dukker opp. Men de mest populære må være Twister, Den forsvunne diamant og kanskje det vennskapsødleggende spillet UNO.

Hvem har ikke noen gamle bilder liggende av seg selv midt i en skikkelig hard runde Twister fra en barnebursdag?

3. Hits for kids!

La oss reise tilbake til 2005. Du legger en helt ny Hits for kids-CD i platespilleren på rommet ditt. På veggen har du masse plakater fra midtsiden av Julia og Topp, du trykker på spill og låta Schnappi spiller av på fullt volum på barnerommet.

Schnappi av Das Kleine Krokodil er kanskje en sang mange har glemt, men i 2005 var den på VG-lista og det var også første sang på Hits for kids 13. Året etter var Crazy Frog av Axel F den første sangen på Hits for kids. Den hadde du kanskje som ringetone på din Sony Ericsson-mobil, som ble tilsendt via infrarød port!

Flere artister som prydet forsiden av Hits for kids på 2000-tallet: du kanskje har glemt er den norske gruppa Wig Wam, Sugarbabes og The Pussycat dolls.

4. Eyetoy

Eyetoy var elleville saker! I oktober 2003 ble det da revolusjonerende USB-kameraet til Eyetoy lansert. Kameraet følger med kroppsbevegelsene til spilleren, slik at du kunne spille ved hjelp av kroppen din.

Husker du spillet hvor man skulle vaske mest mulig vinduer på to minutter? Det het Wishi Washi, og det var en skikkelig treningsøkt.

5. Å sminke seg «scene eller emo» og som «fjortiser»

Både på Myspace og Nettby hadde folk som regel litt andre bilder av seg selv, enn hvordan de så ut i levende live. Hve husker vel ikke en rekke fotoshoots hjemme på badet med et tykt lag av brunkrem og mammas solpudder i ansiktet, med klumpete øyevipper, tupert hår og tynne øyenbryn. Hadde du på deg en genser fra Wesc var antrekket komplett.

Heldigvis forlot disse bildene sjeldent Nettby!

7. Terkel i knipe

Det er nok flere foreldre som opplevde å være i en liten knipe i 2004, da de leide Terkel i knipe på MIX, for å så finne ut at det ikke var en film egnet for barn i det hele tatt. Det skjedde i alle fall med undertegnede i en barnebursdag: da det første dødsfallet fant sted, begynte vi å innse at dette ikke var ment for oss. Likevel fullførte vi filmen, med en litt ekkel følelse i magen etterpå.

Nå kommer snart oppfølgeren til Terkel i knipe. Denne gangen handler det om Asgeir, som går i 7. klasse som får en ninja i gave av onkelen sin. Denne gangen tar Herman Flesvig over for Aksel Hennie.

8. Skumle og rare sanger på Youtube

Alle husker første gang de hørte og så sangen om Roger som måtte dø, fordi han brukte opp all den røde malingen. Vi ble muligens en smule traumatisert, samtidig som sangen fremdeles tar litt plass i hjernen den dagen i dag.

I tillegg til «Rødmaling» som har over 3 millioner visninger på Youtube, var også «Arne går mot døra» og «Badekaret til Pelle» en stor del av Youtube-livet i 2007.

Videoene ble lagd av animatør Lasse Gjertsen. I dag er han 34 år gammel. Siden videoene med Roger, Arne og Pelle lagde han flere virale videoer og ble omtalt i media i starten av 2000-årene. Så ble det stille frem til 2016, da han igjen var i mediene etter han publiserte en video på Facebook der han hoppet fra Hylla i Farriskilden.

8. Piczo

Piczo-hjemmesidene var gjerne fulle av glitterbilder, tekst overalt og sanger som kom fra ingensteds - som var umulige å skru av. På Piczo kunne man for eksempel skrive hvem man var venner med, interessene sine og til og med ha en gjestebok der alle de som besøkte siden kunne legge igjen en kommentar.

Piczo ble født i 2003. I 2012 ble siden permanent stengt.

9. Filmer og serier

Shark boy og Lava girl fra 2005 og Spy kids fra 2001, 2002 og 2003 er virkelig 2000-tallet i et nøtteskall. I tillegg er det flere ikoniske serier fra barne-TV som bør nevnes, som for eksempel Gnottene fra 2003, Uhu! som gikk fra 2001 til 2003 og Bjørnen i det blå hus som gikk fra 1997 til 2006 - det var alltid like trist hver kveld bjørnen og månen sang god natt!

I helgene kunne man også glede seg over Totally Spies, Pokemon og W.I.T.C.H på morgenens barne-TV. På kvelden kunne man sette på NRK for å se gameshowet for barn: Amigo, med Stian Barsnes-Simonsen i spissen.

Sist, men ikke minst, må Harry Potter nevnes. Både bøkene og filmene har vært en stor del av mange sin barndom. Den første filmen kom ut i 2001, nummer to i 2002. Deretter ble det en liten pause før Harry Potter var tilbake i kinonsalen, film nummer tre kom i 2005, nummer fire kom året etter. Det var sjeldent et år som gikk i barndommen uten en Harry Potter-premiere på Nova eller Prinsen.

Nå kan fansen glede seg over flere filmer fra Harry Potter-universet, med serien om Newt Scamander, Grindewald og Dumbledore før Harry Potter sin tid.