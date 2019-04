Studie: Å dra på ferietur med venner kan forbedre helsen din

Da er det bare å pakke kofferten og bestille ferietur med vennegjengen denne sommeren, med god samvittighet.

En god venn forlenger livet

En studie fra Harvard Universitet viser at å tilbringe tid eller reise på ferie sammen med nære relasjoner forbedrer helsen og øker levetiden din ved å redusere stress og hjertesykdommer. I tillegg til å styrke immunforsvaret vårt.

– Slike sosiale forbindelser påvirker vår langsiktig helse. Den er like viktig for kroppen vår som å få tilstrekkelig med søvn, ha et godt kosthold og avstå røyking, forklarer Harvard-forskerne.

Vennskap og nære relasjoner øker også mengden av hormonet oksytocin i kroppen vår når vi har nærkontakt eller føler tilknytning til andre mennesker.

Den har fått kallenavn som «kjærlighetshormonet» og «velværehormonet» fordi det bidrar til en sterk følelse av begeistring, lykke eller velvære, men også at vi tolerer fysisk og psykisk smerte bedre.

Depresjon uten nærkontakt

Forskerne fra Harvard påpeker også at flere tidligere studier beviser at personer som ikke har nære relasjoner har større sannsynlighet for å få depresjon og kortere levetid.

Spesielt en studie, som undersøkte data fra 309 000 personer, viste at mangel på sosial- eller nærkontakt øker risikoen for tidlig død med opp til 50 prosent.

– Flere studier tyder på at personer som har tilfredstillende relasjoner med venner og familie er lykkeligere, har færre helseproblemer og lever lenger, legger forskerne til.