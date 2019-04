Iselin (20): - Om du jobber hardt og setter deg realistiske mål, kan du komme langt

Sist snakket vi med kommunikasjonsansvarlig i Pstereo og festivalsjef for Bakkefestivalen, Jon Vu-Yen Nguyen (27).

Denne gangen har vi tatt en prat med assisterende butikksjef på Joker Festningen, Iselin Marie Anthun-Braa (20).

Anthun-Braa har nylig vunnet prisen for årets medarbeider i Joker Midt-Norge.

- Jeg føler det er en bekreftelse på at jeg har gjort noe riktig og det gir meg motivasjon til å fortsette å jobbe hard for å nå nye mål, forteller hun.

Hvor og hva har du studert?

- Jeg gikk to år på videregående på Ole vig videregående skole på service og samferdsel, og salg, service og sikkerhet. Etter det var jeg lærling i to år.

Hva jobber du med?

-Jeg er assisterende butikksjef på Joker Festningen.

Hva liker du best med jobben din?

- Jeg liker at jeg har så mange ulike arbeidsoppgaver og får møte så mange forskjellige mennesker. Jeg har også fått muligheten til å få mer og mer ansvar og fått mye erfaring innen bransjen på kort tid.

Hvordan fikk du den jobben du har i dag?

- Etter jeg startet som lærling fikk jeg bare mer og mer ansvar. Jeg mestret arbeidsoppgavene jeg fikk, samtidig som jeg stortrivdes. Etter å ha jobbet i to år som lærling fikk jeg spørsmål om jeg ville fortsette i stillingen som assisterende butikksjef.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var som deltidsansatt på Nille, da jeg var 16 år gammel.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Det tror jeg må være da jeg klarte å låse meg ute av butikken! Jeg skulle bare ut for å hente avisene rett før åpning, nøkler og telefon la jeg igjen i butikken. Da jeg skulle inn igjen, merket jeg at døren hadde gått i lås. Ettersom dette var rett før åpning hadde det begynt å samle seg kunder utenfor butikken, så da måtte jeg spørre en kunde om å låne telefonen deres, slik at jeg kunne ringe en kollega som kunne komme med nøkler og låse meg inn. Så da sto jeg der i i T-skjorte i minusgrader og ventet sammen med kundene.

Hva motiverer deg?

- Det er alltid veldig motiverende med fornøyde kunder. I tillegg blir jeg gira når jeg når nye mål og oppnår resultater.

Hva er den største utfordringen med å være ung i bransjen – og hva er fordelene?

- At man kan bli undervurdert på grunn av at man er så ung og ikke har like mye erfaring som noen som har jobbet i samme bransje i mange år.

- Fordelene er at jeg har fortsatt veldig mange år på å lære, få mer erfaring og oppnå nye mål. Motivasjonen er også på topp!

Hvordan vil de du jobber med beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Energisk, sprudlende, omgjengelig, raus, med stå-på-vilje og evnen til å se alle rundt meg, var svaret jeg fikk da jeg spurte en kollega. Jeg tror mine venner vil beskrive meg ganske likt.

Hva er dine beste tips for lykkes i bransjen?

- Om du jobber hardt og setter deg realistiske mål kan du komme langt! Det er viktig å være villig til å lære nye ting og å tørre å utfordre seg selv. Og sist men ikke minst: aldri gi opp!