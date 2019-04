Ida (19): - Jeg ville heller gått naken, enn å ha på parkas, stram dongeribukse og Instagram-sminke

I serien #minstil snakker vi med mennesker fra Trondheim som skiller seg ut på Instagram med sin stil. Denne uken har vi møtt en elev ved Thora Storm, Ida Louise Rynning Malvik (19).

Ida har ikke alltid bodd i Trondheim. Frem til 2008 bodde hun i Kina, der ble hun også født. I fjor bodde hun i USA. I dag snakker hun tre språk: engelsk, norsk og kinesisk.

- Jeg føler meg som en del av flere kulturer siden jeg har bodd i flere land, og kan aldri forestille meg å bare bo en plass resten av livet, forteller hun.

Nå drømmer Ida om å flytte til New York etter videregående.

- Jeg har drømmer om å starte opp et lite prosjekt som skal hete «ALRM», som er initialene mine. Det er også et spill på det engelske ordet alarm, fordi jeg vil produsere bærekraftige klær som kommenterer eller utfordrer samfunnet, forteller hun.

Hvor kommer interessen din for mote fra?

- Mote har blitt en måte jeg kan uttrykke hvem jeg er og hvordan jeg føler meg. Møtte du meg for fem år siden kunne du sikkert ikke skilt meg ut fra mengden, men etterhvert har det å skille meg ut gjennom klærne jeg har på meg, blitt veldig viktig for meg. Jeg hater om jeg har på meg det samme som noen andre! Det er vanskelig å finne seg selv og sin plass i livet, men mote har gitt meg muligheten til å være mer selvsikker på den jeg er eller den jeg vil være.

Beskriv stilen din med tre ord!

- Unisex, ekstra og uforutsigbar.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Et tilbehør som jeg ofte bruker, og som veldig mange kommenterer, er mine ekstra store øreringer. De er så store at man kan få hånden sin gjennom, det vet jeg fordi det er mange som har prøvd. Øreringene har blitt et kjennetegn på meg og min stil. Men, det aller rareste jeg eier må være noen røde cowboy boots jeg kjøpte på Etsy, som kommer direkte fra Texas!

Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?

- Designeren Diane von Fürstenberg sa en gang: «Selvtillit. Har du det, kan du få alt til å se bra ut». Jeg tror selvtillit er nøkkelen til et bra antrekk. Jeg legger ikke alltid like mye innsats i det jeg har på meg, men jeg kommer alltid til å føle meg selvsikker, i hvert fall hvis jeg slenger på litt ekstra lipgloss.

- Om jeg går i noe som er litt maskulint, tar jeg kanskje på meg mer tilbehør, og slenger på noen hæler for å gjøre det feminint. Skal jeg på fest kan jeg godt bruke en kjole sammen med et par Jordans (basketball-sneakers av basketstjerne Michael Jordan red.adm).

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Jeg tror mange går likt kledd fordi det er det mest normale, men det er alltid morsomt å se noen som gir faen og kjører sin egen stil. Jeg skulle ønske det var flere som gjør hva de selv vil og kler seg etter hva de liker. Ikke bry deg om hva alle andre synes! Ingen bryr seg like mye som du tror, alle er egentlig ganske opptatt av seg selv. Bruk hva du synes ser bra ut, ikke hva andre synes ser bra ut.

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Jeg henter inspirasjon fra både gutter og jenter, kjente og ukjente. Jeg ønsker ikke å ha noen grenser for hva jeg kan kle meg i som jente. For å enkelt samle alt som inspirerer meg, har jeg opprettet en privat Instagramkonto som heter «Sadstripperlife». Her er det mye retro, punk, Y2K (klær og tilbehør fra tidlig 2000-tall, red.adm) og definitivt masse fra hip hop-kulturen.

Hva er ditt favorittantrekk?

- Jeg føler meg alltid bra i leopardbuksen min fra en butikk i Amsterdam! Den er komfortabel, ser bra ut bakfra og får meg til å føle meg som en «bad bitch». Sammen med buksa vil jeg typisk ha en T-skjorte og masse tilbehør.

Hvilket antrekk angrer du på at du hadde på deg?

- Jeg angrer på perioden i ungdomsskolen med cardigan og stram dongeri bukse. At jeg går med stram bukse nå, er like sjeldent som en bra hårdag for Donald Trump. Det er ikke så mange antrekk jeg angrer på, og hvis jeg angrer på noe er det sikkert fordi jeg brukte et godt antrekk på en dårlig kveld!

Hva vil du aldri bli sett levende i?

- Er det noe jeg aldri i livet ville blitt sett levende i, er det parkas sammen med en vanlig stram dongeribukse, Bik Bok-genser og Uggs eller Nike AirMax 90, toppet med Instagram-sminke, da ville jeg heller gått naken. Jeg må allikevel innrømme at da jeg og folk i klassen dro til Åre i vinter, kjøpte jeg et par falske Uggs, men før vi dro bestemte jeg meg for å håndmale dem slik at de ble mer originale.

Du har en dag igjen på jorda, hva har du på deg da?

- Det siste jeg noen gang skal ha på meg må definitivt være veldig overpyntet. Kjolen Bella Hadid hadde på seg på Victoria Secret’s sin etterfest er midt i blinken. Kjolen er laget av Julien Macdonald. Den er utringet både foran og bak, og er laget av metallisk glitter som virker gjennomsiktig. Jeg tror nok den hadde sett veldig annerledes ut på meg, men siden det er min siste dag på jord, ville det ikke spilt noen rolle.

Hva er det eldste plagget i din garderobe?

- Jeg er usikker, men jeg liker å kjøpe mye brukt, så hvis jeg skal gjette er det vel skinnjakken min. Jeg tror den er fra 70-tallet, men den er fortsatt i veldig god stand, så jeg kommer sikkert til å bruke den til jeg blir 70! Jeg skal være bestemoren som barnebarna vil låne klær av.

Hvordan så stilen din ut for ti år siden?

- Jeg hadde ingen stil for ti år siden! Det er bare å ta en titt på Facebook-bildene fra den tiden for å se at det var diffuse greier. Jeg var tross alt bare ni år gammel og brukte bare det foreldrene mine kjøpte. Når det er sagt, har jeg alltid likt å eksperimentere med håret. På bildet ser du broren min og meg i Versailles, da hadde jeg rosa hårtupper. Jeg har faktisk planer om å teste nye hårfarger til sommeren!