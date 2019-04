Andreas (17): - Det er ikke hver dag du ser en gutt i en gul cordfløyelsbukse

I serien #minstil snakker vi med mennesker fra Trondheim som skiller seg ut på Instagram med sin stil. Denne uken har vi møtt Andreas Malvik (17).

Andreas er oppvokst i Spania, men i dag tar han medier og kommunikasjon på Charlottenlund videregående skole. Når han er ferdig, vil han søke om plass på «Den Skandinaviske Designhøjskole» i Randers i Danmark.

Hvor kommer interessen din for mote fra?

- Interessen har egentlig alltid vært der føler jeg. Selv om alle gutta på barneskolen gikk med treningsbukser, så var nok jeg en av de få som skilte meg ut i klesstilen. Jeg har fått mye inspirasjon fra klesskapet til foreldrene mine, også har nok jeg og min gode kompis Gerald Ofori inspirert hverandre masse opp gjennom årene, så det har nok hjulpet mye!

Beskriv stilen din med tre ord!

- En god blanding av retro, litt punk og classy.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Det er ikke akkurat et rart plagg, men det er ikke hver dag du ser en gutt i en gul cordfløyelsbukse, he he!

Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?

- Jeg prøver alltid å sette sammen noe jeg ikke har gått med før, så dagens humør bestemmer om det blir en baggy dressbukse, eller en baggy pappabukse, som jeg liker å kalle dem. Så bygger jeg antrekket med sko som matcher fargen på buksen. Når det kommer til overdelen så går det ofte i en stor skjorte, T-skjorte eller genser, spørs veldig på hvordan jeg føler meg den dagen!

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Jeg synes folk skal få lov til å gå med det de vil. Det finnes så mange mennesker med forskjellig stil og selvfølgelig faller ikke alt i smak for meg. Men det er ikke noe jeg bryr meg om, så lenge jeg har mulighet til og gå med det jeg vil så er det greit!

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Inspirasjon kan egentlig komme fra alt, fra folk jeg ser på gaten til sosiale medier, til hva mine besteforeldre har på og gamle bilder fra mine foreldre!

Hva er ditt favorittantrekk?

- Mitt favorittantrekk er en oversized dressbukse, som jeg har sammen med en oversized vintage skjorte! Som oftest bruker jeg dette bare når jeg er hjemme, men drar ut i det når det ikke er så kaldt ute.

Hvilket antrekk angrer du på at du hadde på deg?

- Det må nok være da jeg var på en fotoshoot for Urban. Jeg var sent ute, og fikk velge klær sist av modellene. Jeg gikk med en tracksuit fra Adidas, ikke at det er noe galt med det, men jeg følte meg ikke komfortabel i den. Antrekket var ikke i nærheten av min smak, så det ble en skikkelig nedtur.

Hva vil du aldri bli sett levende i?

- Om det er noe jeg er ingen tilhenger av, så er det ankelsokker og stramme dongeribukser. Det er nok noe du ikke kommer til og se meg i.

Du har en dag igjen på jorda, hva har du på deg da?

- Det må egentlig være et antrekk jeg har designet selv, som er notert i tegneboken min, men kan dessverre ikke vise det. Hvis det skulle vært noe annet så må det ha vært et Burberry-antrekk eller dette antrekket Anders Gran har på seg!

Er det noe du samler på?

- Ringer, smykker, øredobber og kjettinger!

Hva er det eldste plagget i din garderobe?

- Det eldste plagget jeg har må nok være pappa sin gamle skjorte fra Stone Island, som jeg arvet fra ham. Eller en vintage jakke jeg arvet fra oldefaren min.

Hvordan så stilen din ut for ti år siden?

Er det noen kule trøndere vi bør snakke med neste gang?

- @Oscarreitan er sykt kreativ person som overrasker meg gang på gang med hans tegninger og malerier, kunsten hans er verdt å sjekke ut!