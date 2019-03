Serene (21): - Jeg skifter stil like ofte som været skifter i Trondheim

I spalten #minstil snakker vi med mennesker fra Trondheim som skiller seg ut på Instagram med sin stil. Denne uken har vi møtt modell Serene Medani (21).





Serne er halvt egyptisk og halvt sudanesisk, men har bodd i Trondheim i mange år. Intervjuet har blitt oversatt fra engelsk til norsk.

- Jeg vil beskrive meg selv som en morsom og selvstendig kvinne. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg enda er singel?

Hvor kommer interessen din for mote fra?

- Mamma hadde veldig lyst til å si at jeg fikk interessen min fra henne, men der måtte jeg skuffe henne, fordi interessen min er noe som har kommet naturlig så lenge jeg kan huske. Som barn brukte jeg å tegne skisser av klær dagen lang da jeg var hjemme.

- Jeg brukte også mye tid på TV-programmer om mote da jeg var liten. Det var like naturlig for meg som å se på «That’s so Raven». Jeg tror interessen min for mote kommer fra mye forskjellig, ikke én bestemt kilde.

Beskriv stilen din med tre ord?

- Jeg kommer bare på to ord; det er ærlig og dynamisk. Det er fordi jeg alltid følger hjertet og personligheten min når jeg kler meg. Dynamisk fordi jeg skifter stil cirka like ofte som været skifter i Norge.

- De som kjenner meg kan enkelt finne et plagg i en butikk som er skikkelig «Serene». Jeg gjør alt jeg kler meg i til min stil, uansett hvor annerledes det er, sammenlignet med tidligere antrekk.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Rart er et ord som alle kan definere basert på sitt unike synspunkt, jeg synes egentlig ikke noe jeg har er rart, bare kult. I Trondheim derimot, føler jeg at alt som er litt annerledes blir sett på som rart, så hvis vi definerer det sånn, har jeg mange rare plagg.

Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?

- For å være ærlig handler det mye om følelsene og humøret mitt. Underbevisstheten min finner en måte å uttrykke det på gjennom et antrekk. Musikk har også en stor rolle når det kommer til følelsene mine, som igjen påvirker antrekket! Hvis jeg for eksempel hører på låta «Mob ties» av Drake, føler jeg med en gang for å finne den største fuskepelsen min. Så hører jeg plutselig på gamle Usher-låter, da føler jeg meg sexy og vil uttrykke det med klærne mine.

- En dag hadde jeg på låta «Sendt it up» av Kanye West på fullt volum, og av en eller annen grunn måtte jeg bare ta på meg de høyeste skoene jeg hadde med meg, for å gå rundt med i gatene i Paris.

- De dagene jeg ikke er i et spesielt humør, kler jeg meg bare i hva som får meg til å føle meg komfortabel og selvsikker.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Min personlige mening er at veldig mange i Trondheim er mer opptatt av å bevise noe for noen, enn å uttrykke sin unike personlighet og stil! Det handler ofte om å bevise at man har råd til å kjøpe dyre klær, ved å gå med kjedelige designerklær med store logoer overalt på plaggene. Eller så kjøper folk en rumpetaske og «Fila disruptors» for å vise at de henger med i motebildet.

- Det er sikkert mange som kler seg i sånt fordi de liker det og det er deres stil, men det er veldig åpenbart når man prøver å være noe man ikke er! Jeg tror mange trøndere er redd for å være modig og annerledes med stilen sin. Kanskje vil mange trøndere som leser dette tenke at det bare er tull, men jeg tror at hvis alle hadde vært seg selv, så hadde vi sett en større variasjon i antrekk på folk på gata, i stedet for en uniform som varierer etter hvem de er venner med.

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Kreative mennesker på Instagram er en stor inspirasjonskilde for meg. I tillegg får jeg mye inspirasjon av å være på reise! Musikk har også alltid vært viktig for stilen min, spesielt musikkvideoer fra 90- og 2000-tallet.

Hva er ditt favorittantrekk?

- Dette Matrix-inspirerte antrekket hadde jeg på meg på Halloween. Jeg trengte ikke å kjøpe noe annet enn linsene og hårsprayen med farge, alt annet var i klesskapet mitt allerede. Jeg føler jeg er på et oppdrag hvor jeg skal bekjempe kriminalitet når jeg har på meg skinnfrakk.

- Det andre favorittantrekket mitt er også vintage. Å finne den leopardtoppen var et av høydepunktene i livet mitt, fordi den passer meg så godt. Det er som om den er lagd for meg! Jeg sparte antrekket til da jeg var på Beyonce-konsert, og har ikke hatt det på siden.

Hva er det antrekket du har hatt på deg som du angrer på at du hadde på deg?

- Jeg angrer ikke på noe jeg har hatt på meg. Da jeg hadde på meg antrekket på bildet, var det noen som sa til meg at jeg burde angre på det antrekket fordi de mente at det ikke ga mening. Alt jeg har å si til folk som uttaler seg om det, er disse ordene til Rihanna:

Don't talk to me about style nigga, I muhphuckin embarrass ya — Rihanna (@rihanna) September 21, 2012

Hva vil du aldri bli sett levende i?

- Lange støvletter uten høy hel. Ikke misforstå - jeg elsker en sexy støvlett med høye hæler, men de flate ser ut som sokker! Det var en periode alle gikk med sånne støvletter i semsket skinn, med en stram minikjole på byen, og det gav meg seriøst angst. Men til syvende og sist, er det viktig at du går med det som gjør deg glad, om det er flate støvletter, så er det greit.

Er det noe du samler på?

- Jeg kan ikke komme på om jeg samler på noe spesifikt, men jeg samler på vintage-klær og tilbehør. Det er spesielt gøy med sjeldne plagg man ikke kan finne noen andre steder! Jeg samler også mye på undertøy. Hvis undertøyet mitt er «on point», føler jeg meg bra.

Hva er det eldste plagget i din garderobe?

- Jeg ble fortalt at denne jakka var fra 80-tallet da jeg kjøpte den. Jeg vet ikke om det stemmer, men hvis den er fra 80-tallet, er det det eldste plagget jeg eier.

Er det noen kule trøndere vi bør snakke med neste gang?

- Kristine Wathne gjør definitivt sin egen greie, og jeg lever for det!