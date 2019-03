Ingunn (25): - Jeg går bananas om insta-feeden min ikke er oppdatert

Jobb: Helsefagarbeider

Alder: 25 år

Instagram: Ingunnlyng

Følgere: 15 100

Vi i Trd.by vil gjerne bli enda bedre kjent med byens største på sosiale medier. Det har resultert i vår serie #mystory.

Er det noen spesielle Instagram,- Youtube- eller bloggstjerner fra Trondheim som du har lyst til at vi skal snakke med neste gang? Send tips til trd.by@adresseavisen.no

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Nå er jeg ikke så veldig politisk av meg, men hvis en statsminister har noe med barnehage og SFO å gjøre, så hadde jeg gjort den gratis, slik som skolegangen.

Hva har bekymret deg/gjort deg bekymret den siste uka?

- Ja, hva er det som ikke bekymrer meg som mor? Må vel først og fremst være at barna har vært mye syke. Eller så er det all den volden som foregår verden rundt. Det er helt forferdelig å tenke på at det finnes så mye galskap i mennesker. Det er trist å tenke på at dette er verdenen vi lever i, og at barna skal vokse opp i dette.

Hva har du har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Det må være barna og samboer. Hverdagen min er ikke så veldig mye mer enn jobb og familie. Barna er veldig flinke til å få meg til å smile og le.

Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Aner ikke!

Hvor i Trondheim drar du helst på byen?

- Nå er det ikke så ofte jeg er ute på byen, men de siste gangene jeg har vært ute har vi endt opp på Heidis. Det er mest fordi de jeg drar sammen med ønsker å dra dit.

Om du skal få deg frisk luft i Trondheim hvor drar du da?

- Da er drar jeg i Bymarka. Jeg elsker toppturer. Det finnes så mange fine fjelltopper i Trondheim, med fantastisk utsikt.

Hva er dine 3 favorittbloggere/Instagrammere?

- Det må bli @mtomine @ramonahargrave og @nathaliepv.

Kan vi få en usminket selfie av deg?

Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Instagram-kjendis»?

- Jeg kan ikke akkurat si at jeg har kjent på den følelsen at jeg er kjendis, men det positive er alle de fantastiske folkene man blir kjent med gjennom Instagram. Det finnes så mange fantastiske damer der ute som jeg er evig takknemlig for at jeg har blitt kjent med. Den negative biten må være feeden, og det å holde den oppdatert med nye bilder hele tiden. Jeg går bananas om feeden min ikke stemmer overens, det er tullete, men slik har det blitt. Det å jobbe fulltid i tillegg til å drive en instagramkonto har også vært utfordrende når det kommer til dagslys til bilder nå i vinter.

Om du aldri startet med sosiale medier – hva hadde du gjort i dag?

- Da hadde jeg vel egentlig gjort det jeg gjør i dag, bare uten sosiale medier.

Hva tenker debatten rundt dem som legger ut bilder av barna sine, og får sponset produkter til dem?

- I dag blir man kritisert for alt man gjør og legger ut på sosiale medier. Vi er alle forskjellige og vi tenker forskjellig. Jeg har heldigvis ikke fått noe kritikk.

- Instagramen startet etter jeg fikk barn nummer to og var hjemme i mammapermisjon. Jeg ble kjent med så mange andre mødre, og det å bli oppdaget av eventuelle samarbeidspartnere var selvfølgelig veldig spennende. Siden da har jeg bare fortsatt.