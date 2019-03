Karen (21) hjelper nesten 80 000 fattige studenter med å leve sunt

– Jeg opprettet Instagram-kontoen for ett år siden, da jeg flyttet fra Flekkefjord for å studere i Oslo. Jeg fikk ikke jobb med det første, og jeg sparte til Sør-Afrika-tur, så jeg måtte finne en måte å halvere matbudsjettet på. Det resulterte i kontoen «Fattig Student», forteller Karen Elene Thorsen (21) fra Flekkefjord til KRSby.

Kort tid etter hadde 10 000 personer fått øynene opp for Instagram-kontoen, hvor hun jevnlig legger ut sunne og gode mattips for studenter, med en gjennomsnittskostnad på 50 kroner middagen.

Men det var først etter at Vår Staude og «God Morgen Norge» inviterte henne for å snakke om hvordan man kan leve sunt på et stramt student-budsjett, at kontoen virkelig ble populær.

I dag har mat-influenseren fra Sørlandet nesten 80 000 følgere.

«Prøver bare å overleve»

Til daglig studerer hun bachelor i livsstilsendring- og folkehelse, noe som har vært en viktig grunnmur for å kunne gi gode tips til studenter.

– Man kan selvfølgelig bare leve på spagetti med ketsjup, men det er ikke bra for kroppen. En student må få i seg sunn mat for å prestere, sier Thorsen og legger til:

– Det er vanskelig å finne en god og sunn middagsrett som er billig. Derfor bruker jeg å kjøpe inn råvarer til fire middager, hvor jeg bruker mye av de samme ingrediensene som grunnmur, men med litt variasjoner. Ved å lage ukemenyer blir kostnadene derfor kun 50 kroner per middag, sier Thorsen.

Dette er matbloggernes jordbærfavoritter Visste du at noen av landets aller største matbloggere kommer fra Trøndelag? Her finner du noen av deres tips til å piffe opp sommermaten.

– Alle vil spare penger

På Instagram-kontoen, som har beskrivelsen «Prøver bare å overleve», ramler det inn positive kommentarer fra studenter som må vri og vende på krona hver måned. Men Thorsen får også tilbakemeldinger fra andre.

– Det er ikke kun studenter som følger meg, men også enslige og noen pensjonister som kun lager mat til seg selv. Småbarnsforeldre følger også med på tipsene mine, noe jeg forstår: Alle vil jo spare penger, men også være inspirert til å lage sunn og god mat, sier Thorsen videre.

Sjekk ut Øyvinds oppskrift på glutenfri Kvikklunsj! Sjalu på de som knekker opp Kvikklunsj i påskesola? Øyvind, eller Cøliakikokken som han kaller seg, redder påska med denne glutenfrie kvikklunsjen.

Thorsens tre beste tips

Men hvordan skal en student egentlig klare å lage sunn og næringsrik mat fra bunnen av på budsjett, etter at husleien har «spist opp» store deler av stipendet?

Her er Thorsens tre beste tips:

Planlegg handleturen godt – ikke kjøp råvarer uten en tydelig plan Gå på butikken maks en til to ganger i uka Ikke kast mat – bruk rester i en annen rett, før råvarene blir dårlige. Men husk at du for eksempel ikke trenger å kjøpe to kilo gulrøtter om du skal ha noen biter til wok. Planlegg mengden.

Og det er nettopp disse tre tipsene Thorsen har brukt når hun har lagd en av sine populære retter, nemlig laksewrap med mango, avocado og persilledressing:

Oppskrift: Thorsens laksewrap med mango, avocado og persilledressing Dressing: ca. 1/2 potte kruspersille 1 crème fraîche 1–2 hvitløkfedd Salt og pepper Sitron 1 ts sukker (kan sløyfes)

Annet: 1 laksefilet 3 potetlomper 1/2 mango 1/4 rødløk 1/2 avocado Agurk Spinat

1. Start med dressingen: finhakk kruspersille og hvitløk og tilsett det i crème fraîche. Tilsett sukker og smak til med salt, pepper og sitron. Sett dressingen i kjøleskapet

2. Krydre laksefileten med salt og pepper, og stek den i ovnen på 180 grader i 10–15 min.

3. Kutt opp grønnsakene, finn fram potetlompene og kjør på!

Er du interessert i å lese flere av hennes oppskrifter? Da kan du ta turen til Instagram-kontoen «Fattig Student», hvor Thorsen deler oppskrifter som laksewrap, hummus- og grønnsaklamper og veganske alternativer.

8 digge desserter du kan lage - i mikrobølgeovnen For lat til å bake i flere timer? Her har du åtte superlure desserttips.

– Økonomi spiller en viktig rolle

Ernæringsfysiolog Kari H. Bugge i Grete Roede AS sier til Studenttorget.no at det er vanlig at studenter tyr til raske og billige løsninger i hverdagen.

– Økonomi spiller en viktig rolle for de fleste studenter, og mat kan oppleves som dyrt. Ofte har studenter enmannshusholdninger. I tillegg velger man kanskje den enkleste løsningen, fordi man lager mat alene, sier hun.

Men enkle løsninger betyr ofte usunt. Nettstedet Bramat.no skriver derfor at hjernen trenger noen spesielle næringsstoffer for å fungere optimalt, spesielt på vinterstid, når mørketida kan tære på både motivasjon og konsentrasjonen.

– Noen matvarer og næringsstoffer er spesielt interessante i forhold til hjernen, nemlig omega-3 fettsyrer, folat og vitamin B12, skriver artikkelforfatter Mari Borge Eskerud.