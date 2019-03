Chila (33) har 146 000 følgere på sosiale medier: - Jeg bruker for mye tid på nett

Yrke: Make up-artist

Alder: 33

Instagram: hellooil

Facebook: Chila make up artist

Følgere: 28 000 på Instagram og 118 500 på Facebook.

(Intervjuet er oversatt fra engelsk til norsk).

Vi i Trd.by vil gjerne bli enda bedre kjent med byens største på sosiale medier. Det har resultert i vår serie #mystory.

Er det noen spesielle Instagram,- Youtube- eller bloggstjerner fra Trondheim som du har lyst til at vi skal snakke med neste gang? Send tips til elise.gull.askim@adresseavisen.no

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Jeg hadde likt å lage en stor 24-timers lang fest for alle i landet!

Hva har bekymret deg den siste uka?

- Noen har pratet stygt om meg bak ryggen min. I tillegg er baksnakket helt oppfunnet, jeg har ikke gjort det de sier jeg har.

Hva har du har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Jeg sa «fuck off» til personen som har spredd rykter om meg. Det fikk meg til å smile.

Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Da ville jeg ha reist for å møte vennen min som døde for to år siden.

Eskil (18) gikk på catwalk for luksusmerket Burberry 18–åringen viste seg fram under London Fashion Week sammen med flere verdenskjente modeller.

Hvor i Trondheim drar du helst på byen?

- Jeg flyttet her for få måneder siden. Det første stedet jeg dro ut på byen var Fire Fine. Da jeg forbi så det ut som om folk hadde det veldig gøy der inne, så dra dro jeg også inn.

Om du skal få deg frisk luft i Trondheim hvor drar du da?

- Jeg har ikke hatt mulighet til å dra på en ordentlig tur i marka enda, men jeg liker å tusle rundt i sentrum.

Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Det beste er at det er en veldig rolig by sammenlignet med Bangkok hvor jeg er fra. I tillegg er landskapet her utrolig vakkert.

- Det verste med byen er at det er kaldt og vanskelig å få tak i taxi.

Aksonpaen flyttet til Trondheim i desember. Hun trives godt i byen, men det er noen ting hun savner med hjembyen Bangkok.

- Bangkok sover aldri. Du kan få tak i mat 24 timer i døgnet og alt er mye billigere, forteller hun.

Petter (16) har opptil 70 000 følgere på Snapchat, men snapper ikke med venner – Jeg tror folk liker at jeg viser en helt vanlig hverdag. Det gir dem noe å kjenne seg igjen i, sier gutten bak kontoen «petti vlog».

Hvem er den kuleste trønderen du vet om?

- Svigermora mi!

Hvem er dine favoritter på Instagram?

- Jeffrey Star, Michelle Phan og Tammy Hembrow.

Kan vi få en sminkefri selfie?





- Seff!

Hva er det kuleste du har gjort som et resultat av sosiale medier?

- Jeg har jobbet som make up artist og modell samtidig under fotoshoots for flere kosmetikkmerker.

Hva er det beste med å ha så mange følgere?

- Man får muligheten til å reklamere for ting på sosiale medier og da kan man jobbe fra hvor som helst i hele verden.

Hva er det mest negative med å ha mange følgere?

- Folk blir kjent med meg litt for mye, i tillegg bruker jeg kanskje for mye tid koplet opp på nett.

Om du aldri hadde vært make up arist og influencer, hva hadde du gjort i dag?

- Jeg har faktisk lyst til å bli frisør. Jeg har en drøm om å ha min egen salong i fremtiden.