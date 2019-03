Alexandra (29): - Man blir fort dømt for alt man gjør

Jobb: Manager for Mac Cosmetics i Trondheim

Alder: 29

Instagram: @Alexdolly

Følgere: 31 600 følgere

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Jeg ville ha stanset dumping av gruveavfall i Repparfjorden. Dette kan ikke være akseptabelt i 2019. Miljø er noe som engasjerer meg generelt, men også spesielt med tanke på at min families bedrift, Norwegian Shellfish Company, driver fangst i norske fjorder.

Hva har bekymret deg den siste uka?

- Prøver alltid å starte dagen med et smil jeg!



Hva har du har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Fokus på jobb og trening holder alltid humøret mitt oppe.



Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

-Jeg ville dratt tilbake til meg selv i tenårene for å si at det kommer til å gå bra :)

Hvor i Trondheim drar du helst på byen?

-Drar som regel på Søstrene Karlsen der stemninga alltid er topp, og Heidis hvor vi alltid får super service.

Om du skal få deg frisk luft i Trondheim hvor drar du da?

- Da drar jeg som regel hjem til min mor og far da de bor rett ved sjøen.

Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Det beste med Trondheim er folket og at alt er så «nært». Det verste er janteloven og at man blir fort dømt for alt man gjør.



Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Min bror, selvfølgelig.



Hva er dine tre favorittbloggere/Instagrammere?

- Det må være mine jenter:

@elisedalby

@aurorafiguerola

@tanilovess

Kan vi få en usminket selfie av deg?

- Det finner du på min Instagram.

Hva er det kuleste du har gjort som resultat av sosiale medier?

Hva er mest positivt – og negativt – med å være Instagram/blogg-kjendis?

- Det beste er selvfølgelig samarbeidspartnerne og den positive feedbacken man får fra følgere sine. Setter utrolig stor pris på at folk faktisk orker å like bildene mine og å kommentere noe hyggelig! Det gjør alltid dagen min ekstra bra.

- Det verste er all sjalusi og uhyggelige kommentarer fra folk som ikke kjenner meg, men også private meldinger fra menn som går langt over streken. For eksempel var det en mann som ville reise for å være med meg og lovet alt av massasje og alle utgifter betalt, jeg svarte aldri.

Hvordan har sosiale medier hjulpet deg som make up-artist karrieremessig?

- Instagram gir jo mer eksponering, så mange tilbud om å være ambassadør for forskjellige merker har jeg blitt tilbudt, men jeg jobber for det beste merket allerede synes jeg selv, så jeg kunne ikke ha vært mer fornøyd.

Om du aldri hadde vært makeup-artist og influenser, hva hadde du gjort i dag?

- Da hadde jeg nok jobbet i ambulansen da jeg allerede er utdannet medisinsk sekretær også. Dette var planen før jeg ble forelsket i makeup og Mac.