Espen (26): - Jeg synes ikke det er negativt å være et «hypebeast»

Espen Venås er 26 år og fra Trondheim, han er utdannet barne- og ungdomsarbeider og jobber i barnehage på Ranheim. Når han ikke er på jobb i barnehagen, bruker han mye tid på klær og merker.

Kjøper du klær fordi de er populære og merker, eller fordi de er kule?

- Jeg kjøper ting mest på grunn av merket. Historien bak merket er viktig, i tillegg til at plagget eller tilbehøret er kult.

- Selv om jeg bryr meg mest om merket, er det viktig at det ser bra ut, hvis ikke vil jeg ikke ha det.

Definerer du deg selv som et «hypebeast?»

- Ja det gjør jeg, men jeg synes ikke alltid det er en dårlig betegnelse. Det er alltid gøy å ha det nyeste, men så lenge det ser bra ut så er det ikke bare fordi det er nytt.

Føler du flere er opptatt av merker enn å ha sin egen unike stil?

- Ja av og til vil jeg påstå det. Jeg ser mange antrekk som ikke blir tenkt gjennom bare fordi det består av masse merker, uten at det i det hele tatt matcher.

Hvor kommer interessen din for mote fra?

- Interessen min startet da jeg spilte i band i 2017, også så jeg gjennom Instagram. Da så jeg flere artister som jeg likte veldig godt som hadde et par Yeezy-sneakers. Da kjøpte jeg de samme skoene, og siden da har det ballet på seg. Før 2017 brydde jeg meg ikke om klær i det hele tatt.

Hva er det rareste plagget du eier?



- Det er et vanskelig spørsmål! Men det er som regel plagg som ikke er minimalistiske og grå, liksom. Kanskje det plagget folk flest synes er rarest i min garderobe, er skoene mine fra Nike sitt samarbeid med favorittmerket mitt Off-White i neongrønn.

Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?



- Det første jeg tenker på er fargekombinasjoner. Når jeg kjøper klær så tenker jeg alltid på hvilke sko jeg har og hvilke farger som passer med klærne jeg vil kjøpe.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Jeg synes stil er subjektivt. Folk må kle seg slik man ønsker og føler seg komfortabel med.



Hva er ditt favorittantrekk?

- Favorittantrekket mitt må være dette:

Hva er det antrekket du har hatt på deg som du angrer på at du hadde på deg?

- Jeg angrer mye på ting jeg hadde på meg for fem år siden. Da brukte jeg bare skinny jeans og band t-skjorter. Jeg skulle gjerne ha funnet frem et bilde, men de er slettet for godt.

Hva vil du aldri bli sett i?

- Jeg vil aldri blitt sett levende i sko fra Uggs eller Crocs.

Du har en dag igjen på jorda, hva har du på deg da?

- Siste dag på jorda ville jeg har tatt det rolig i en Gucci joggedress og et par sko fra Off-White; Jordan 1 chicagos.

Er det noe du samler på?

- Jeg samler på sneakers. I tillegg har jeg nettopp starta å samle på litt forskjellig tilbehør fra Supreme.

Hva er det dyreste plagget du eier?

- Det dyreste jeg har i garderoben min er sneakersen mine: «UNC Off-White Jordan 1», disse kostet meg ni tusen kroner.

Er det noen kule trøndere vi bør intervjue her neste gang?

- En trønder som jeg forguder er Roar Nubdal. Har tatt noen bilder av han også. Han driver et musikkstudio i byen som hjelper artister uten at det koster skjorta!