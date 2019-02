Slik får du fine krøller - uten krølltang

Det er mye du kan gjøre for å få krøller, uten å bruke varme. Cosmopolitan har en rekke triks, og her har du fem av dem.

Triks #1: Knyt knuter





Denne varianten kan faktisk fungere på det fleste hårtyper. Begynn med å vaske håret som vanlig, deretter bruk en leave-in-balsam eller en hydrerende hårolje og gre gjennom håret.

Jobb med små deler av håret om gangen, bruk gjerne en gele i delen av håret du jobber med, før du snurrer og tvinner håret rundt seg selv til en knute. Fest med en hårnål, og la det tørke i rundt et døgn. Perfekt om du har et hjemmedøgn, og det er ikke noe problem å sove med det om natten.

Når du skal løsne knutene, snurr dem enkelt opp, og eventuelt ha i et serum for å få håret til å skinne litt ekstra. Del opp de ulike seksjonene av håret etter eget ønske, alt ettersom hvor mye volum du vil ha.

Triks #2: Franske fletter





Denne kjenner du sikkert til, men noe av det enkleste du kan gjøre, er rett og slett å flette håret.

Gjør det gjerne når håret er fuktig, ha i leave-in-balsam, og flett to franske fletter på hver side av hodet. Sov med flettene i, ta dem ut om morgenen, og ha på litt tørrshampo ved røttene for ekstra volum og tekstur.



Triks #3: Spinn håret rundt hårnåler





Jepp, dette er kanskje ikke noe du gjør hver dag. Denne vloggeren tok imot utfordringa med å lage hele 100 hårsnurrer med hårnåler. Du trenger absolutt ikke å lage så mang, men jo flere hårnåler du snurrer, desto mer definert blir krøllene.

Begynn med vått eller fuktig hår, og bruk rikelig med leave-in-balsam. Deretter deler du innhåret i to, fire, eller åtte seksjoner, alt ettersom hvor heftige krøller du vil ha.

Snurr små seksjoner av håret rundt fingeren din, og fest dem med to hårnåler i kryss. Repeter hele prosessen til du går tom for tålmodighet eller hårnåler (neida, det blir nok best om du fullfører her).

Ha håret sånn i en dag, og ta ut hårnålene.

Triks #4: Rene sokker





Dette er et godt triks for deg med langt hår. Start med tørt hår og rene bomullssokker. Ta en del av håret, og begynn med å snurre det rundt sokken. Rull deretter sokken opp til hodebunnen, og knyt endene av sokken sammen for å feste håret.

Sov gjerne med et hårnett, og om morgenen knyter du rett og slett opp sokkene, rister håret, og du er klar for en ny dag.



