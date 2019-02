Ingrid Sofie (20): - Du vil aldri se meg i klær av pels

Ingrid Sofie Håskjold har nesten 8000 følgere på Instagram. Feeden består av antrekksbilder eller bilder av henne, sammen med venninner. Vi har pratet med 20-åringen om hennes stil.

Hva inspirerer deg?

- Jeg lar meg inspirere av alt rundt meg egentlig. Både venner og tilfeldige mennesker jeg ser på gata. Lar meg også inspirere av stilendringen som har vært opp igjennom tiden, spesielt 70-tallet! Det er uansett bedre for miljøet å handle vintage. Jeg elsker den tiden når det kommer til stil og mote.

- Jeg synes det er utrolig inspirerende å se alle de ulike klesstilene der ute, spesielt de som skiller seg litt ut og er litt annerledes. Som ikke er redde for hva andre skal synes om antrekket de går med. Akkurat dette kunne jeg ønske flere var flinkere på, inkludert meg selv.

Selv om Håskjold lar seg inspirere av 70-tallet og mennesker på gata, er det en ting som er den aller største kilden til inspirasjon.

- Instagram er definivt der jeg henter mest inspirasjon fra. Jeg synes det er kult at man kan se hva mennesker fra hele verden har på seg, bare ved å bruke en app!

Beskriv stilen din med tre ord?

- Enkel, variert og kanskje litt dristig? Jeg liker å gå i tettsittende topper og å vise litt hud. Jeg synes ikke vi skal være så redde for å gjøre det heller. Man skal kle seg i det man føler seg vel i, uavhengig om det er en trang kjole eller en stor genser.

- For min del handler det om å føle seg fin for seg selv, jeg kler meg aldri for noen andre enn meg selv.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Jeg vet ikke om jeg eier noen spesielt rare plagg, fordi jeg vil si at stilen min er relativt enkel. Men om jeg skal velge noe må det bli denne t-skjorta med bilde av Che Guevara.

- Det er egentlig en barneskjorte i størrelsen 4 år, som bestefar kjøpte på et loppemarked.

Hva tenker du når du setter sammen et antrekk?

- Hvordan jeg velger å sette sammen et antrekk kommer veldig an på humøret mitt den dagen. Jeg velger ofte en genser eller en bukse som jeg vil gå med kvelden før, så matcher jeg det med noe som ser kult ut sammen med det dagen etter.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Jeg synes egentlig at vi trøndere er litt kjedelige når det kommer til klesstil. Vi er alt for dårlige på å vise følelsene våre og kreativitet igjennom det vi går med. Jeg føler vi er litt redde for å gå en annen vei når det kommer til mote og stil. Jeg tror ikke det er fordi vi ikke vil, men fordi vi ikke tør.

Antrekket du angrer mest på?

- Jeg har egentlig ingen antrekk jeg angrer på, synes bare det er gøy å se hvordan stilen min har endret seg gjennom årene. Mange av klærne jeg brukte for en del år tilbake, kan jeg nå se på og ikke forstå hvorfor jeg synes var fine da, men samtidig husker jeg hvor fin jeg følte meg der og da. Derfor angrer jeg ikke på et eneste klesplagg.

Hva vil du aldri bli sett i?

- Klær laget av dyrepels. Jeg er alt for glad i dyr til å la de lide for en pelskrage på en jakke. Synes heller ikke det ser spesielt fint ut.

Hva er det eldste plagget i din garderobe?

- Det må nok bli denne vintage grå slengbukse som jeg kjøpte på Fretex for åtte år siden. Den minner meg egentlig om en bukse oldemor kunne gått med, men med et belte og en kul topp ser den faktisk veldig bra ut.