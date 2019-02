Tips til deg med falske negler: - Hvis du ikke passer på dette, kan det oppstå sopp

Veronika Heggvoll, hudpleier hos Hudspesialisten i Trondheim, forteller at akryl og gelé i utgangspunktet ikke skal være skadelig for naturneglen.

- Selv om det ikke skal være farlig, er det viktig at negldesigneren gjør arbeidet ordentlig. Kunstnegler skal fremme veksten av naturneglen, ikke hemme den, forklarer hun.

Rene redskaper

- Det verste som kan skje er at man er uheldig og kommer til en plass hvor redskaper ikke blir rengjort, da kan man risikere en infeksjon, forteller Heggvoll. Hun legger til at langvarig bruk av negler ikke skal være skadelig hvis man får riktig behandling.

- Hvis man får skader er det på grunn av dårlig eller uforsiktig arbeid. Det kan for eksempel files for dypt i naturneglen. Det kan utvikle allergi dersom det blir mye søl på huden under og ved neglen på hver behandling, opplyser hun.

Sandra Aune er negledesigner på Petit skjønnhetssalong i Trondheim. Hun forteller at dersom negledesigneren ikke renser og fjerner bakterier på naturneglen før påføring av gelénegler, kan det også oppstå sopp på neglene.

- Det kan også skje dersom det kommer luft og deretter fukt under neglene. Det er derfor viktig at kunden kommer for å reparere negl så snart som mulig dersom det oppstår luft under kunstmaterialet, forteller Aune.

Kunden er også ansvarlig

- Dersom kunden river av kunstneglene, eller er uforsiktig og brekker eller bøyer neglene, kan naturneglene få en skade, konstaterer Heggvoll.

I tillegg er det lurt som kunde å spørre om han eller hun du går til er profesjonell, forklarer Heggvoll. Hun forteller at det kan være lurt å se etter diplomer på veggene i salongen. Hygienen er også noe man kan se etter.

- Kunden må også ta vare på neglene sine etterpå. Bruk neglebåndsolje for best varighet av neglene og riv aldri av kunstmaterialet, forteller Heggvoll. Hun anbefaler også å ta kontakt med en behandler om en negl brekkes eller løfter seg.

Sandra Aune mener at det er en myte at gelélakk svekker naturneglene.

- Neglene skal ikke bli slitt om man drar til en profesjonell og erfaren negledesigner.

Aune advarer likevel mot å bruke neglene som redskap.

- Ikke åpne brusbokser og pappesker med neglene, understreker Aune.

Ikke for lange

Aune forteller at det er lurt å ikke ha for lange negler.

- Det kan være greit ikke ha alt for lange negler, for å unngå at de skal bli for «fremtunge» og knekke eller få løft i geleen.

Hun mener noe av det verste man kan gjøre er å vente for lenge med å fylle på neglene på nytt.

- Kom tilbake til salongen i tide, helst innen tre uker, sier Aune.