Sofie (22) har 200 000 følgere på Instagram: - Jeg har sluttet å bry meg om likes

Sofie Sund er opprinnelig fra Lier i Buskerud, men har bodd i Trondheim i flere år. Her har hun gått på Norsk fotofagskole.

I fjor var hun ferdig på fotofagskolen, men hun bor fremdeles i byen.

- Kjæresten min studerer her, så jeg blir værende så lenge han er her, sier hun.

Alltid vært interessert i foto

Sund har alltid hatt en interesse for fotografi, men da hun var 12 år gikk interessen til nye høyder.

- Jeg fikk prøve pappa sitt kamera, som var litt mer profesjonelt enn hva jeg hadde. Da ble jeg hekta, forteller Sund.

Hun startet med naturfotografi, men så utviklet stilen hennes seg i takt med følelsene.

- Etter hvert brukte jeg fotografi som uttrykksform. Jeg har aldri vært god på å skrive eller fortelle. Fotografien ble en slags følelsesdagbok.

Terapi

Sund forteller at det er mye som inspirerer henne i hverdagen. Alt fra naturen, mennesker og sosiale medier gjør at ideene begynner å komme. Likevel er det en ting som kanskje inspirerer henne mest av alt.



- Følelser og minner er roten til mesteparten av min inspirasjon, forklarer Sund.

Da hun gikk på videregående slet hun med depresjon. Da ble fotointeressen en måte å takle følelsene på.

- Det ble som terapi for meg. Når ting er vanskelig henter jeg mye inspirasjon fra mine egne følelser. Da tar jeg gjerne bilder som representerer ulike følelser. Det har hjulpet meg mye, forteller hun.

Er ikke på Instagram for å få likerklikk

Da Sund starter å være aktiv på Instagram, fungerte applikasjonen annerledes enn hva den gjør nå.

- Helt i starten var det Instagram som bestemte hvilke bilder som endte opp på utforsk-siden i appen. Jeg fikk mange av mine bilder der, det ga meg mange følgere fra starten av, forteller hun.

Sund forklarer at algoritmen på Instagram er annerledes nå.

- Man får ikke bildene i feeden opp i kronologisk rekkefølge lenger. Nå får jeg mye mindre likes. Jeg kunne få 20 000 likes før, nå får jeg kanskje 4000 hvis jeg er heldig, sier hun. Sund legger til at hun ikke er like opptatt av likerklikk og følgerantall nå som hun var før.

Trondheims unge jobbtalenter: Kristian (24) jobber som animatør- og filmskaper: - Jeg aner ikke hvordan jeg fikk jobben! Da han var 14 år gammel malte han for Grong kommune. Nå er malebørsten virtuell i jobben som animatør- og filmskaper i OLO-kollektivet.

- Jeg er på Instagram for å dele bilder og for å få inspirasjon. Før da jeg la ut flere bilder av meg selv fikk jeg flere likes. Nå er jeg mer fokusert på kunstfotografi, da blir det litt mer nisje.

Tøff bransje

Sund forteller at det å være fotograf er et vanskelig yrke.

- Bransjen er smal, og antallet fotografer er mange. Det gjelder å skille seg ut, forteller hun.

Sund sier at hvis hun finner noen på sosiale medier som har litt lik fotostil som henne, utvikler hun stilen sin videre.

- Det er viktig å være unik i bransjen her, sier hun.

Selv om bransjen er vanskelig, har Sund hatt samarbeid med store aktører som Canon, Google, Sony og Adobe.

- Jeg har også vært i Brüssel på oppdrag av «Visit Brussels», forteller hun.

Sund har mange drømmer, og vet ikke helt hvor hun er eller hva hun gjør i fremtiden.

- Kanskje vil jeg drive et galleri, et magasin eller så vil jeg reise rundt og ta bilder. Forhåpentligvis blir det litt av alt. Etterhvert blir det kanskje barn og en litt mer etablert tilværelse, men det er lenge til, konstaterer hun.